یک کارشناس رسانه از پیاده‌سازی اهداف شوم دشمن در کشور بخصوص بعد از جنگ تحمیلی اخیر با سه راهبرد تحریم، اغتشاش و تحریم نظامی سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس رسانه در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر در پاسخ به این سوال که دشمن به موازات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سوم و محاصره دریایی و هوایی، اکنون تمرکز خود را بر روی جنگ شناختی و رسانه‌ای قرار داده است. در حال حاضر، دشمنان چه خطی را دنبال می‌کنند؟ گفت: رژیم‌های تروریست آمریکا و صهیونیست از پیش از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه محور خطای محاسباتی را دنبال می‌کنند. آنها پیش‌بینی کرده بودند در عرض ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از ۹ اسفند و ترور قائد شهیدمان و فرماندهان نظامی و حمله به مدرسه میناب می‌توانند ارعاب ایجاد کنند.

آل‌داوود ادامه داد: آنها بعد از اینکه از این حیث شکست خوردند، شروع به طراحی تله آتش‌بس و مذاکرات کردند، که با هوشیاری رهبر معظم انقلاب و مسئولانمان این تله‌ها به بن‌بست کشیده شد. اما مسئله مهم که از سوی اندیشکده‌ها و اخبار منتشر شده این است که موضوع اول آنها راهبرد مثلثی تحریم و محاصره، اغتشاش و تحریم نظامی است. آنها به شدت به دنبال این هستند که با تلاطم‌های اقتصادی از جمله محاصره دریایی و هوایی و تحریم‌های همه جانبه نارضایتی داخلی ایجاد کنند.

این کارشناس رسانه افزود: در حوزه رسانه با انتشار گسترده اخبار جعلی می‌خواهند به ایجاد آشوب در کشور دامن بزنند. در ایام بعد از جنگ تحمیلی بخصوص بعد از آتش‌بس، میزان تولید اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌ها با هدف ادراک‌سازی، وارونه‌نمایی حقایق و ایجاد قطبی‌سازی چند برابر شده است.

برچسب ها: دو قطبی سازی ، اخبار جعلی ، خطای محاسباتی
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