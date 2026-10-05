باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یاسر فلاحی با حضور در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: در شرایط فعلی شهروندان مسیری را که پیش از این حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه طی می‌کردند، در برخی نقاط در حدود ۱۰ دقیقه طی می‌کنند که نشان‌دهنده اثرگذاری آزادراه در بهبود تردد است.

وی به مخاطبان سیمای استانی البرز افزود: با این حال، باید درباره آینده ترافیک نیز برنامه‌ریزی کرد و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با افزایش ظرفیت یک مسیر، مشکل ترافیکی برای همیشه برطرف شود.

این کارشناس مدیریت شهری ادامه داد: مطالعات حوزه اقتصاد و حمل‌ونقل نشان می‌دهد افزایش ظرفیت بزرگراهی به تنهایی الزاماً به کاهش پایدار ترافیک منجر نمی‌شود و برای مدیریت ترافیک آینده باید مجموعه‌ای از طرح‌های مکمل اجرا شود.

فلاحی با اشاره به ضرورت اجرای کمربند جنوبی استان البرز گفت: اگر این طرح با سرعت لازم پیش نرود، در آینده ممکن است بار ترافیکی دوباره در برخی مسیرها افزایش پیدا کند و آثار زیست‌محیطی و ترافیکی بیشتری ایجاد شود.

وی با اشاره به این که موقعیت جغرافیایی کرج و قرار گرفتن این آزادراه در دامنه جنوبی البرز، اهمیت توجه به موضوع آلودگی هوا و وارونگی دما را بیشتر می‌کند تأکید کرد: لازم است برنامه‌های ترافیکی و زیست‌محیطی به صورت همزمان دنبال شوند.

فلاحی همچنین بر ضرورت استفاده اقتصادی از ظرفیت ترافیکی استان تأکید کرد و گفت: عبور حجم قابل توجهی از ترافیک کشور از استان البرز صرفاً یک مسئله ترافیکی نیست و می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و خدماتی برای استان استفاده کرد.

وی با بیان این مطلب که سال‌ها استان البرز بیشتر با آثار و تبعات ترافیک عبوری مواجه بوده است تصریح کرد: اکنون باید با برنامه‌ریزی مناسب، بخشی از این ظرفیت به فرصت اقتصادی برای شهر کرج و استان تبدیل شود.

این کارشناس مدیریت شهری از همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای آزادراه شهید سلیمانی نیز یاد کرد و گفت: همراهی استانداری، مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های مرتبط نشان داد که هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند روند اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی را سرعت ببخشد.

فلاحی در این برنامه تحلیلی شبکه سیمای استانی البرز ادامه داد: همین الگو می‌تواند در اجرای پروژه‌های بزرگ آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد تا طرح‌های عمرانی استان با هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسد.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل اتصال آزادراه به شبکه اصلی معابر و بزرگراه‌های پیرامون کرج تأکید کرد و گفت: تکمیل دسترسی‌ها اهمیت زیادی دارد و بهره‌برداری کامل از ظرفیت آزادراه زمانی محقق می‌شود که اتصال‌های مورد نیاز نیز به طور کامل اجرا شوند.

فلاحی در پایان خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده پروژه شد و افزود: استمرار همکاری دستگاه‌های استانی و ملی می‌تواند به تکمیل آزادراه، بازسازی پل شهید رئیسی و ایجاد شبکه‌ای روان‌تر برای تردد شهروندان کمک کند.