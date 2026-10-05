باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه پس از اعتراضات گسترده در شماری از مدارس این کشور، از راه‌اندازی ۵ مسیر کاری برای رسیدگی به مشکلات دانش‌آموزان دبیرستانی و کارکنان مراکز آموزشی خبر داد.

این اعتراضات در پی کمبود معلم و منابع آموزشی، نامناسب بودن وضعیت ساختمان‌های مدارس و طولانی بودن ساعات آموزشی شکل گرفت و در حالی ادامه دارد که برای این هفته نیز تحرکات اعتراضی جدیدی برنامه‌ریزی شده است.

لکورنو در بیانیه‌ای که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت که دولت فرانسه برای تضمین برگزاری منظم کلاس‌ها، بهبود وضعیت ساختمان‌های مدارس با همکاری شورا‌های منطقه‌ای، بازنگری در برنامه روزانه مدارس، افزایش شفافیت در نظام پذیرش دانشگاهی و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی مدرسه اقدام خواهد کرد.

وی افزود این اولویت‌ها بر اساس دیدگاه‌ها و مطالباتی تعیین شده‌اند که شورا‌های زندگی مدرسه در سطح مناطق آموزشی مطرح کرده‌اند. نخست‌وزیر فرانسه گفت نخستین تصمیم‌ها درباره این ۵ محور پیش از پایان ماه اکتبر اعلام خواهد شد و منابع مالی و جدول زمانی اجرای آنها نیز مشخص می‌شود.

اقدامات فوری

لکورنو برای مقابله با کمبود نیروی آموزشی از مقامات آموزشی مناطق مختلف خواست از همین هفته، جبران غیبت‌های طولانی‌مدت معلمان و پر کردن پست‌های خالی را در اولویت قرار دهند. قرار است گزارش اولیه این اقدامات ۱۶ اکتبر ارائه شود.

وی همچنین خواستار برگزاری نشست با روسای شورا‌های منطقه‌ای در روز سه‌شنبه شد تا موضوع نوسازی مراکز آموزشی و بهبود شرایط تدریس بررسی شود؛ از جمله آماده‌سازی مدارس برای مقابله با موج‌های گرما که مشکلات آموزشی در برخی کلاس‌ها را تشدید کرده است.

طرح دولت فرانسه همچنین شامل بازنگری در نحوه تنظیم روز‌های آموزشی است؛ اقدامی که در پاسخ به شکایت دانش‌آموزان از طولانی بودن برنامه‌های روزانه و دشواری هماهنگ کردن کلاس‌ها، فعالیت‌های جانبی و زمان استراحت انجام می‌شود.

در زمینه پذیرش دانشگاهی نیز دولت قصد دارد شفافیت سامانه «پارکورسوپ» را افزایش دهد؛ سامانه‌ای که دانش‌آموزان از طریق آن برای ورود به موسسات آموزش عالی درخواست می‌دهند. هدف از این اقدام، کمک به دانش‌آموزان برای درک بهتر معیار‌های انتخاب و شرایط پذیرش است.

پنجمین محور نیز بر افزایش مشارکت دانش‌آموزان در زندگی مدرسه متمرکز است تا آنها بتوانند پیشنهاد‌های خود را درباره شرایط تحصیل و نحوه اداره مدارس مطرح کنند و مطالباتشان به شکل روشن‌تر و منظم‌تری مورد بررسی قرار گیرد.

افزایش بودجه آموزش

لکورنو درباره تامین مالی این طرح‌ها اعلام کرد که پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ افزایش ۱.۲ میلیارد یورویی بودجه وزارت آموزش را در نظر گرفته است. با این افزایش، مجموع بودجه این وزارتخانه به حدود ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید.

این افزایش بودجه در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت با درخواست‌هایی برای اختصاص منابع انسانی و مالی بیشتر به مدارس و کاهش تفاوت‌های موجود در کیفیت آموزش میان مدارس و مناطق مختلف روبه‌روست.

دولت تاکید کرده است که مطالبات دانش‌آموزان برای بهبود شرایط آموزشی باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اما همزمان بر ضرورت تفکیک اعتراضات مسالمت‌آمیز از اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب‌هایی که در جریان برخی تجمعات رخ داده، تاکید دارد.

ابعاد گسترده بحران

در نشانه‌ای از ادامه پیامد‌های این بحران، ادوار جفره، وزیر آموزش فرانسه، اعلام کرد که روز دوشنبه ۵ اکتبر ممکن است فعالیت آموزشی در ۴۰۰ تا ۵۰۰ دبیرستان به طور کامل یا جزئی متوقف شود؛ زیرا شرایط ایمنی لازم برای ازسرگیری عادی کلاس‌ها فراهم نیست.

وی گفت مقامات در تلاش‌اند آموزش را در مدارسی که شرایط لازم را دارند، به صورت تدریجی و جزئی از سر بگیرند، اما در مدارسی که آسیب دیده‌اند یا همچنان با خطرات امنیتی مواجه هستند، تعطیلی ادامه خواهد داشت.

بر اساس اظهارات وزیر آموزش که رسانه‌های فرانسوی آن را منتشر کردند، ۷۳۵ مرکز آموزشی در جریان اعتراضات روز جمعه ۲ اکتبر تحت تاثیر قرار گرفتند و ۲۴ مدرسه نیز دچار آتش‌سوزی یا تخریب شدند.

مقامات همچنین اعلام کردند از زمان آغاز اعتراضات، ۷۸ نفر از کارکنان بخش آموزش زخمی شده‌اند و شمار دانش‌آموزان آسیب‌دیده نیز به بیش از ۱۷۰ نفر رسیده است.

اعتراضات گسترده

جرقه اعتراضات در ۱۷ سپتامبر گذشته از دبیرستان «سن‌اگزوپری» در شهر کرتِی در حومه پاریس زده شد؛ جایی که معلمان در اعتراض به کمبود کارکنان و منابع آموزشی و همچنین شرایط کاری دست به اعتراض زدند.

دانش‌آموزان نیز در حمایت از معلمان به این اعتراضات پیوستند و دامنه تحرکات به مدارس دیگری گسترش یافت. معترضان از شلوغی کلاس‌ها، جایگزین نشدن منظم معلمان غایب، فرسودگی برخی ساختمان‌های آموزشی، افزایش دمای کلاس‌ها، طولانی بودن روز‌های آموزشی و پیچیدگی روند پذیرش دانشگاهی انتقاد دارند.

برخی دانش‌آموزان همچنین مطالبات دیگری از جمله درباره مقررات مدارس، از جمله محدودیت استفاده از تلفن همراه در مراکز آموزشی، مطرح کرده‌اند.

تشکل‌های دانش‌آموزی می‌گویند هدف اصلی این اعتراضات، بهبود کیفیت آموزش و تضمین تامین منابع مورد نیاز مدارس است. در مقابل، مقامات معتقدند بخشی از مطالبات مشروع است، اما گروه‌های تندرو از اعتراضات سوءاستفاده کرده و آنها را به سمت خشونت سوق داده‌اند؛ ادعایی که برخی جریان‌های سیاسی مخالف دولت آن را رد می‌کنند.

ادامه اعتراضات

در تحولی دیگر، تشکل‌های دانش‌آموزی و اتحادیه‌های آموزشی خواستار ازسرگیری اعتراضات در روز سه‌شنبه ۶ اکتبر شدند و دلیل آن را نبود اقدامات ملموس برای پاسخگویی به مطالبات مطرح‌شده عنوان کردند.

اتحادیه‌های آموزشی نیز از این تحرکات حمایت کرده و اعلام کرده‌اند مطالبات دانش‌آموزان با خواسته‌های کارکنان بخش آموزش درباره کمبود منابع و بهبود شرایط کار و تدریس همپوشانی دارد.

در مقابل، دولت فرانسه تاکید کرده است که بازگرداندن نظم و روند عادی آموزش در مدارس یک اولویت است و اقدامات خشونت‌آمیز و حمله به دانش‌آموزان، کارکنان آموزشی و نیرو‌های امنیتی را رد می‌کند.

اعتراضات با حوادث خشونت‌آمیز جدی نیز همراه بوده است؛ از جمله حمله به یک معلم در شهر «لا سیوتا» در جنوب فرانسه، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای. همچنین نحوه برخورد نیرو‌های امنیتی با برخی معترضان با انتقاد‌هایی مواجه و درخواست‌هایی برای تحقیق درباره ادعا‌های مربوط به استفاده بیش از حد از زور مطرح شده است.

منبع: الجزیره