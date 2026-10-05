جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: تاکنون بیش از صد هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت و معافیت سربازی به صورت هوشمند صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدی جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا  اظهار کرد: با راه اندازی سامانه اصالت سنجی کارت‌های هوشمند معافیت و پایان خدمت در بستر اینترنت، تاکنون بیش از صد هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت و معافیت سربازی به صورت هوشمند صادرشده است.

وی افزود:با بهره برداری از سامانه اصالت سنجی کارت‌های پایان خدمت و معافیت سربازی و کاهش فرآیند رسیدگی به درخواست مشمولان دستاورد‌هایی مانند؛ کاهش مراجعه‌های غیرضروری به سازمان وظیفه عمومی و عدم نیاز به برقراری ارتباط با دفاتر پلیس+۱۰ را در پی داشته است.

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا یادآور شد:متقاضیان دریافت اصالت کارت هوشمند معافیت و پایان خدمت می‌توانند با ورود به سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir و ثبت درخواست اصالت سنجی برخط کارت هوشمند، اطلاعات شخصی و مشخصات محل ارائه گواهی را در سامانه تکمیل کنند و در نهایت در صورت صحت اطلاعات متقاضی در سامانه مذکور، تاییدیه مربوطه قابل پرینت از سامانه مذکور می‌باشد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتاو روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: کارت پایان خدمت ، نظام وظیفه
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