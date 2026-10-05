افزایش ۳۰ درصدی ناوگان فعال اتوبوسرانی قم همزمان با آغاز سال تحصیلی

باشگاه خبرنگاران جوان -علی نیک با اشاره به تمهیدات این سازمان برای آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضای سفرهای درون‌شهری اظهار کرد: با توجه به اهمیت حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی شهروندان و به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی لازم برای آماده‌سازی حداکثری ناوگان اتوبوسرانی انجام شد.

وی افزود: در همین راستا تعمیرگاه‌های سازمان اتوبوسرانی با فعالیت فشرده در سه شیفت کاری، فرآیند آماده‌سازی و بازگرداندن اتوبوس‌های متوقف به چرخه خدمت را دنبال کردند تا همزمان با آغاز سال تحصیلی، ظرفیت عملیاتی ناوگان افزایش پیدا کند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم ادامه داد: در این برنامه، ۱۰ دستگاه اتوبوس فرسوده به‌صورت کامل بازسازی شد و همچنین ۴۵ دستگاه اتوبوس متوقف و خارج از سرویس مورد تعمیر قرار گرفت و به چرخه خدمات‌رسانی بازگشت.

نیک با اشاره به تقویت ناوگان اتوبوسرانی قم گفت: علاوه بر اقدامات انجام‌شده در حوزه تعمیر و بازسازی، ۳۲ دستگاه اتوبوس جدید نیز وارد ناوگان شده است که این موضوع در کنار سایر اقدامات، ظرفیت عملیاتی سازمان را به شکل محسوسی افزایش داده است.

وی همچنین از اجرای طرح شست‌وشو و نظافت ناوگان خبر داد و گفت: همزمان با آماده‌سازی فنی اتوبوس‌ها، نظافت و شست‌وشوی ناوگان نیز در دستور کار قرار گرفت تا شهروندان در آغاز سال تحصیلی از خدماتی مطلوب‌تر و با کیفیت مناسب‌تر بهره‌مند شوند.

افزایش ۳۰ درصدی ناوگان فعال

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب افزایش ۳۰ درصدی آمار ناوگان فعال شده است، تصریح کرد: هدف اصلی ما این است که با افزایش تعداد اتوبوس‌های در حال خدمت، فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها کاهش پیدا کند و شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

نیک خاطرنشان کرد: آغاز سال تحصیلی همواره با افزایش حجم سفرهای شهری همراه است و سازمان اتوبوسرانی تلاش کرده است با استفاده حداکثری از ظرفیت موجود، پاسخ مناسبی به این افزایش تقاضا ارائه کند.

آخرین سرویس اتوبوسرانی قم ساعت ۲۲:۳۰

وی در ادامه با اشاره به تغییر ساعت سرویس‌دهی ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای مهرماه گفت: از ابتدای مهرماه، آخرین زمان سرویس‌دهی ناوگان اتوبوسرانی قم ساعت ۲۲:۳۰ خواهد بود و شهروندان باید برای برنامه‌ریزی سفرهای خود این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تأکید کرد: تلاش مجموعه اتوبوسرانی این است که ضمن افزایش ظرفیت ناوگان، کیفیت خدمات و نظم در خطوط نیز ارتقا پیدا کند و شهروندان بتوانند با اطمینان بیشتری از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

نیک در پایان گفت: سازمان اتوبوسرانی با تمام ظرفیت و توان خود در تلاش است تا همزمان با آغاز فصل پاییز و سال تحصیلی جدید، خدماتی شایسته و مطلوب به شهروندان، دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه کند.

منبع:شهرداری قم