در آستانه هفته ملی و روز جهانی کودک ویژه برنامه های متنوعی در کانون فکری پرورش کودکان و نوجوان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌های بسیاری است که شانزدهم مهرماه را به عنوان روز ملی کودک به رسمیت شناخته‌ایم، این روز فرصتی برای توجه بیشتر به کودکان، حقوق، سلامت، آموزش، شادی و نیاز‌های آنها است و آنها با حضور خود شادی و نشاط را به جامعه هدیه می‌دهند؛ در همین راستا ویژه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی، علمی و تربیتی کانون فکری پرورش کودکان فکری و پرورشی استان اصفهان برگزار می شود تا آنها با حضور در این مراکز بتوانند استعداد خود را شکوفا کنند.

به همین منظور در رویدادی که با حضور مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، خبرنگاران نوجوان و همراهی اصحاب رسانه برگزار شد، به ویژه برنامه‌های متنوع کانون فکری کودکان و نوجوانان و اهمیت آنها در جامعه تاکید شد.
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منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

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برچسب ها: کودک و نوجوان ، کانون فکری و پرورشی کودکان ، روز جهانی کودک
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