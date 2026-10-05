عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی گفت: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش باید برای همه مردم رایگان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محدودیت منابع مالی دولت و چالش‌های جاری در نظام آموزشی، تعادل میان عدالت آموزشی و کیفیت خدمات در مدارس غیردولتی را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. با توجه به ضرورت حفظ حق تحصیل رایگان و نیاز مدارس به تجهیزات مدرن، بحث مشارکت خانواده‌ها و نحوه نظارت بر مدارس، از اولویت‌های اصلی کارشناسان حوزه آموزش است. سید نصرت‌الله فاضلی، عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی، در این زمینه ابعاد مختلف این بحران را بررسی می‌کند.

در همین راستا، سید نصرت‌الله فاضلی، عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی، گفت: آموزش و پرورش باید برای همه مردم رایگان باشد.

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی افزود:عدالت آموزشی تنها با دو شاخص «عدالت کمی» (کنترل تراکم کلاسی و جلوگیری از شلوغی بیش از ۳۰ نفر در هر کلاس) و «عدالت کیفی» (حضور معلمان حرفه‌ای و دارای مدرک مرتبط) محقق می‌شود.

وی ادامه داد: با وجود اینکه آموزش و پرورش موظف است از منابع عمومی برای تأمین هزینه‌ها استفاده کند، اما محدودیت درآمد دولت و تغییر اولویت‌های بودجه‌ای باعث شده است که منابع دریافتی پاسخگوی نیاز‌های متنوع مدارس نباشد. این کمبود بودجه، مدارس را ناچار به تقاضا از خانواده‌ها می‌کند.

مشارکت خانواده‌ها یا تجاری‌سازی آموزش؟

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی درباره دریافت شهریه از والدین تصریح کرد: مشارکت خانواده‌ها نباید به معنای جایگزینی بودجه دولت باشد، بلکه باید در قالب «مدیریت مبتنی بر نیاز مدرسه» سازماندهی شود.

فاضلی اظهار کرد: اگر خانواده‌ها بدانند که هزینه‌های پرداختی در راستای تقویت تجهیزات آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و ایجاد فضای ورزشی مناسب برای فرزندانشان است، با توجه به سطح فرهیختگی جامعه، با کمال میل از آن استقبال می‌کنند. نکته اصلی این است که این هزینه‌ها باید در حساب‌های مشخص و شفاف، صرف توسعه مدرسه شود، نه صرفاً برای سودآوری.

وی در ادامه به نقد تند برخی از موسسات پرداخت و گفت: ما با مدارس غیردولتی متنوعی رو‌به‌رو هستیم؛ برخی مانند مدارس تعلیمات اسلامی با هدف ارائه بهترین خدمات با حداقل هزینه‌ها فعالیت می‌کنند، اما برخی دیگر نگاه تجاری به آموزش پیدا کرده‌اند و آموزش را به یک کالا تبدیل کرده‌اند. با این نوع مدارس باید برخورد جدی شود.

ضعف نظارت و چالش‌های تربیتی در مدارس

فاضلی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضعف در سیستم بازدارندگی قوانین اشاره کرد و افزود که جریمه‌های فعلی برای مدارس تخلف‌کار، کارایی لازم را ندارد. وی با اشاره به ضرورت برخورد با مدیران تخلف‌کار گفت: ما گاهی مدیر مدرسه را عوض می‌کنیم، اما اگر قانون نتواند از سرمایه و اعتبار مجموعه در برابر تخلفات محافظت کند، بازدارندگی ایجاد نخواهد شد.

وی همچنین به یک چالش مهم تربیتی و اجتماعی در مقاطع متوسطه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات فعلی، استفاده از کادر آموزشی زن در مدارس پسرانه مقطع متوسطه است که از نظر قوانین و ضرورت‌های تربیتی باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در مقطع ابتدایی، پدیده "تربیت صورتی" باعث شده دانش‌آموزان پسر در این دوران، تجربه برخورد با معلم مرد را نداشته باشند؛ در حالی که از نظر فیزیولوژیک و اجتماعی، مواجهه با جنس مخالف در مراحل مختلف زندگی برای رشد آن‌ها ضروری است.

برچسب ها: شهریه مدارس غیر دولتی ، مدارس غیر دولتی
خبرهای مرتبط
اقدامات نظارتی برای کنترل تخلفات شهریه در مدارس غیر دولتی
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی:
مدرسه خط مقدم انقلاب اسلامی است
چالش‌های شهریه مدارس غیردولتی؛ دغدغه والدین و نابرابری در آموزش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ از امروز
حمایت مالی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور
جهش در شاخص زیربنای آموزشی؛ ارتقای رتبه تهران از بیست و هشتم به نوزدهم کشوری
توصیه رئیس سازمان سنجش به پذیرفته‌شدگان کنکور: مراقب مشاوران و موسسات انتخاب رشته باشید + فیلم
آغاز بازبینی مدل اقتصادی پروژه فیبرنوری
آخرین اخبار
آغاز بازبینی مدل اقتصادی پروژه فیبرنوری
توصیه رئیس سازمان سنجش به پذیرفته‌شدگان کنکور: مراقب مشاوران و موسسات انتخاب رشته باشید + فیلم
حمایت مالی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور
جهش در شاخص زیربنای آموزشی؛ ارتقای رتبه تهران از بیست و هشتم به نوزدهم کشوری
آغاز انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ از امروز
دنیامالی: با هدف ارتقای جایگاه ایران در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ قدرتمند حاضر می‌شویم
رباتیک دانش‌آموزی ایران بر بام آسیا
پزشکیان قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت
فرصت ویژه ارتش برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۵
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۵ فعال شد
افزایش سرعت گرمایش اقیانوس‌ها هم‌زمان با عقب‌نشینی یخ‌های دریایی
نقاط ضعف تبلت جدید شیائومی: مشکلاتی در سیستم صوتی
آنتی‌بیوتیک‌های رایج که بر ریتم قلب تأثیر می‌گذارند
داده‌هایی که تلویزیون هوشمندتان درباره شما می‌داند
وزیر ارتباطات: اینترنت ماهواره‌ای مکمل شبکه‌های زمینی است
«پایا» روزانه ۶ هزار کیلومتر مربع تصویربرداری می‌کند/ گام بعدی، منظومه‌سازی ماهواره‌ای است
ضرورت فرهنگ‌سازی در راستای کاهش آسیب در کودکان
جذب ۵۵۰ نفر دانشجوی بورسیه در دانشگاه بقیه‌الله از طریق کنکور ۱۴۰۵ 
تیم ملی المپیاد نجوم ایران برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد
اعلام آمادگی ایران برای تجهیز و پشتیبانی از ۲۰ کرسی زبان فارسی در روسیه
کلیات برنامه درسی آموزش حفظ، در مدارس حفظ قرآن کریم» ابلاغ شد
سالاریه: پارس‌۲ آماده پرتاب است؛ نخستین ماهواره راداری ایران به‌زودی رونمایی می‌شود
توسعه ظرفیت‌های اجرایی جشنواره دهم اندیشمندان جوان با مشارکت دانش‌پژوهان و مدال‌آوران
راکت‌های کاوشگر؛ آزمایشگاه فضایی ایران برای تحقیقات زیستی، پزشکی و محیط‌زیستی