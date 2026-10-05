گردشگران به حریم رودخانه های البرز نزدیک نشوند

باشگاه خبرنگاران جوان - با ادامه بارندگی‌ها در استان البرز و پیش‌بینی تداوم بارش طی روزهای آینده، احتمال افزایش روان‌آب و دبی رودخانه‌های کرج و طالقان افزایش یافته است؛ موضوعی که شرکت آب منطقه‌ای استان را به استقرار تیم‌های پیشگیری از حوادث در محدوده سدهای استان واداشته است.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای البرز، با اشاره به شرایط جوی استان اظهار کرد: با استمرار بارندگی‌ها و احتمال افزایش دبی رودخانه‌ها، تیم‌های پیشگیری از حوادث در محدوده سدهای کرج و طالقان مستقر شده‌اند تا در صورت بروز حادثه، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به حضور برخی گردشگران در حریم رودخانه‌ها افزود: با وجود هشدارهای ایمنی، برخی افراد بدون توجه به شرایط جوی وارد حریم رودخانه‌های کرج و طالقان می‌شوند که این اقدام می‌تواند خطرات جانی به همراه داشته باشد.

اصلانی با اشاره به آغاز بارندگی از عصر روز جمعه در مناطق مختلف استان البرز گفت: براساس پیش‌بینی هواشناسی، بارش‌ها تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت و شدت بارندگی در ارتفاعات بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی، احتمال افزایش روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌های کرج و طالقان وجود دارد و لازم است شهروندان از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه‌ها و همچنین توقف در نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای البرز تأکید کرد: شهروندان و گردشگران باید در زمان بارندگی از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و محدوده‌های پرخطر پرهیز کرده و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

اصلانی با اشاره به حوادث سال‌های گذشته در محدوده منابع آبی استان اظهار کرد: تعدادی از گردشگران به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی و حضور در محدوده منابع آبی استان جان خود را از دست داده‌اند و توجه به توصیه‌های ایمنی در شرایط بارندگی ضروری است.

وی از شهروندان و گردشگران خواست همکاری بیشتری با مأموران حفاظت از منابع آب استان داشته باشند و افزود: رعایت توصیه‌های ایمنی و خودداری از حضور در محدوده‌های پرخطر می‌تواند از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کند.

مسئولیت حفاظت از رودخانه‌ها و سدهای استان البرز بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و این مجموعه از مردم خواسته است با توجه به شرایط جوی و احتمال افزایش دبی رودخانه‌ها، هشدارهای ایمنی را جدی گرفته و از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه‌های کرج و طالقان خودداری کنند