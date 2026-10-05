باشگاه خبرنگاران جون- محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به روند توسعه شبکه فیبر نوری در سالهای اخیر اظهار کرد: در دوره گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل اقتصادی توسعه فیبر نوری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین و توسعه این فناوری با هدف دستیابی به پوشش ۲۰ میلیون خانوار دنبال شد.
وی افزود: در دوره فعلی و با تصویب قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رویکردهای جدید در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال، شاخصهای توسعه شبکه از تمرکز صرف بر «پوشش» به سمت «اتصال» تغییر کرده است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تغییر شاخص هدف، زمینه دسترسی بیشتر مردم به شبکه فیبر نوری و نظارت شفافتر بر وضعیت توسعه شبکه را فراهم میکند، گفت: همزمان با این تغییر، تحولات اقتصادی و افزایش هزینههای ایجاد پوشش و برقراری اتصال، منطق اقتصادی و راهبرد شرکتهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
شیخی ادامه داد: بر این اساس، بازبینی مدل اقتصادی پیشین و انطباق آن با شرایط جدید بازار، الزامات برنامه هفتم و اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، ضرورت پیدا کرده است.
وی با اشاره به تکلیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس الزامات این برنامه، مدل اقتصادی توسعه فیبر نوری باید تا پایان سال ۱۴۰۵ مورد بازبینی قرار گیرد تا مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاری برای ادامه مسیر توسعه این شبکه باشد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در همین راستا، پژوهشگاه به عنوان مشاور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرای پروژه بازبینی و بهروزرسانی مدل اقتصادی توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار داده است.
به گفته شیخی، این پروژه در یک برنامه اجرایی ششماهه و با هدف ارائه مدلی بهروز و متناسب با شرایط اقتصادی، ساختار بازار، هزینههای توسعه و اتصال و الزامات برنامه هفتم اجرا خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: در این مطالعه، ضمن بررسی عملکرد و تجربیات حاصل از مدل اقتصادی پیشین، تغییرات هزینههای توسعه شبکه، اقتصاد اتصال، رفتار و راهبرد اپراتورها، شرایط بازار و اهداف برنامه هفتم مورد تحلیل قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این بررسی، ارائه مدلی عملیاتی، قابل اتکا و متناسب با شرایط روز کشور برای ادامه توسعه فیبر نوری است.
شیخی در پایان گفت: این پروژه پس از بررسی در شورای پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و اجرای آن در چارچوب همکاری پژوهشگاه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از دانش و تخصص همکاران پژوهشگاه و بهرهگیری از تجربیات همکاران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نتایج عملیاتی و قابل استفادهای از اجرای این پروژه حاصل شود.