باشگاه خبرنگاران جوان - راشکی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: علی رغم فشار‌های اقتصادی ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر در شش ماهه نخست امسال ۳۶ واحد صنعتی در زمینه‌های متنوع تولیدی از جمله غذایی، فلزی، غیر فلزی، شیمیایی، سلولزی و خدمات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این واحد‌های صنعتی و تولیدی زمینه اشتغال مستقیم ۲۳۸ نفر فراهم گردید و این امر نشانی از عزم و همت والای مدیران و کارآفرینان در پویایی صنعت و تولید در این خطّه از کشور را دارد.

«علیرضا راشکی» یادآور شد: این ۳۶واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۴۴۵۵ میلیارد ریال به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.

این مقام مسئول افزود: در مدت مشابه سال گذشته نیز تعداد ۳۹ واحد تولیدی با اشتغال ۳۹۳ نفر و سرمایه گذاری ۴۵۶۸ میلیارد ریال در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد ۱۸۸۲ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۷۷۷۹ میلیارد ریال و اشتغال قریب به ۱۸ هزار نفر در گستره شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسیده و مشغول فعالیت می‌باشند.

منبع شهرک صنعتی استان