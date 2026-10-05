باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد، سرپرست جدید وزارت نفت: تمام ساختار صنعت نفت به منظور افزایش حداکثری تولید، تداوم صادرات و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای وارد کردن ضربه به دشمنان پای کار است.

حمید بورد سرپرست جدید وزارت نفت اظهار داشت: جا دارد در ابتدای کار از زحمات آقای محسن پاکنژاد تشکر کنم، ایشان در شرایط دشوار جنگ زحمت بسیاری برای نفت کشید و ما به نوبه خود قدردان این تلاش‌ها هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه‌های وزارت نفت در آینده گفت: صنعت نفت در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و تلاش می‌کنیم، مسیرهای پیروزی در این جنگ را مشابه گذشته ادامه دهیم.

وی افزود: تمام ساختار نفت پای کار است تا دوشادوش حوزه‌های دیگر شکست سختی به دشمنان وارد کنیم.

بورد تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با اتکا به راهبردهای جدید، تولید نفت را حداکثر کرده و به مطلوب‌ترین شیوه ممکن برای کشور صادرات را ادامه دهیم.

منبع: فارس