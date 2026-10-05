باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی انتقال بخشی از نیرو‌ها و توانمندی‌های نظامی خود از اروپا به آمریکای مرکزی و جنوبی است؛ اقدامی که با بهانه گسترش عملیات مشترک برای مقابله با باند‌های قاچاق مواد مخدر و تقویت حضور آمریکا در نیمکره غربی انجام می‌شود.

هگست مدعی شد که آمریکا در همکاری با شماری از شرکای خود در حال گسترش حضور و نفوذش در آمریکای مرکزی و جنوبی است و برخی توانمندی‌های نظامی ممکن است به مناطق دیگری منتقل یا به خاک آمریکا بازگردانده شوند.

وی افزود این رویکرد همچنین با تمایل دولت آمریکا برای افزایش تقسیم مسئولیت‌های دفاعی با متحدان اروپایی مرتبط است؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن در حال بازتنظیم اولویت‌های استقرار نیرو‌های نظامی خود در خارج از کشور است.

به ادعای هگست، آمریکا در حال توسعه همکاری‌های امنیتی خود با هندوراس، گواتمالا، پاناما و اکوادور است و برای اجرای عملیات مشترک علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و سازمان‌های جنایتکار فراملی آماده می‌شود.

این اقدامات بخشی از رویکرد گسترده‌تر دولت ترامپ برای اختصاص جایگاه مهم‌تر به آمریکای لاتین در سیاست امنیتی و نظامی آمریکا، به‌ویژه در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت و جرایم سازمان‌یافته است.

روزنامه «واشنگتن‌پست» نیز اول اکتبر فاش کرده بود که آمریکا ۵۲ میلیون دلار از کمک‌های نظامی اختصاص‌یافته به کشور‌های اروپایی و غرب آسیا، از جمله اسلواکی، مقدونیه شمالی، تونس و عراق، را به کشور‌های آمریکای لاتین از جمله پاناما، پرو، اکوادور و کلمبیا اختصاص داده است.

این روزنامه گزارش داد دولت آمریکا این اقدام را همسو با سیاستی دانسته که اولویت بیشتری برای نیمکره غربی و مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر قائل است. با این حال، تخصیص مجدد این منابع با اعتراض‌هایی در کنگره درباره مبنای قانونی این اقدام و میزان انطباق آن با اهداف اولیه اختصاص این بودجه‌ها مواجه شده است.

این تحولات نشان‌دهنده تغییر تدریجی در نحوه توزیع منابع نظامی آمریکا است؛ به‌گونه‌ای که در واشنگتن بحث‌ها درباره کاهش بخشی از مسئولیت‌ها در اروپا و درخواست از متحدان برای مشارکت بیشتر در تامین امنیت این قاره افزایش یافته و همزمان منابع بیشتری به مناطقی اختصاص می‌یابد که دولت آمریکا آنها را مستقیما در اولویت‌های امنیت ملی خود می‌داند.

با این حال، هرگونه جابه‌جایی گسترده نیرو‌های آمریکایی از اروپا می‌تواند در داخل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بحث‌برانگیز شود؛ به‌ویژه در شرایط تداوم تنش‌های امنیتی با روسیه و نیاز کشور‌های شرق اروپا به ادامه بازدارندگی نظامی آمریکا.

منبع: المستقله