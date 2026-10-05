تولید سالانه بیش از یک میلیون و پانصد هزار زالو در خراسان جنوبی، این استان را در جایگاه نخست تولید و پرورش زالو در ایران قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - پرورش زالو در خراسان جنوبی، با تکیه بر ظرفیت‌های اقلیمی و فعالیت کارآفرینان خلاق، به یکی از بخش‌های سودآور و استراتژیک منطقه تبدیل شده است.

این محصول که فراتر از یک موجود کوچک، نقش مهمی در اقتصاد محلی و صادرات کشور ایفا می‌کند، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک منبع درآمدی پایدار دارد.

مسیر توسعه این صنعت در خراسان جنوبی با تلاش کارآفرینانی، چون آقای بهارشاهی آغاز شد؛ او از تجربه خود در این حوزه می‌گوید: فعالیت ما از سال ۱۳۹۳ با تنها ۲۰۰ نخ زالوی مولد آغاز شد، اما به دلیل پتانسیل بالای اقتصادی و علاقه به این صنعت، توانستیم با گذشت سال‌ها، تولید خود را به سطوح بالا برسانیم.

در جهان ۳ گونه زالو وجود دارد که از نظر علمی، گونه هیرودو اورینتالیس که در ایران یافت می‌شود، باکیفیت‌ترین نوع زالوی درمانی در جهان شناخته می‌شود.

حیدرپور مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با در اختیار داشتن جایگاه نخست تولید زالوی طبی در کشور، سالانه حدود یک میلیون و پانصد هزار زالو تولید می‌کند.

او افزود: برآورد‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این محصول سالانه حدود ۶۰ میلیارد تومان عاید بهره برداران می‌کند.

پرهیز پزشک و کارشناس طبی سنتی گفت: زالو با تزریق ماده‌ای به نام «هیرودین» در حین تغذیه، علاوه بر باز کردن عروق مسدود، خواص درمانی بی‌نظیری در بهبود گردش خون دارد که از جمله کاربرد‌های اصلی آن در صنایع دارویی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ارزش صادراتی هر نخ زالوی مولد در بازار‌های جهانی حدود ۱۳ دلار برآورد شده که می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را برای ورود ارز به کشور فراهم کند.

در حال حاضر بیش از ۱۳۱ نفر در ۵۷ واحد مختلف در استان خراسان جنوبی به پرورش زالو مشغول هستند.