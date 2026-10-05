مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از افزایش مصرف گاز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معرفت خدابنده جلودار گفت: همزمان با کاهش دما، میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری استان با جهش قابل توجهی مواجه شده است.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز، از مشترکان خواست از افزایش بی‌رویه و هیجانی مصرف همزمان با کاهش دمای هوا خودداری کنند و با رعایت دمای مناسب، پوشیدن لباس گرم و تنظیم وسایل گرمایشی در مصرف این انرژی صرفه‌جویی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به تلاش دشمن برای آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های انرژی کشور، بر ضرورت همراهی و همکاری مردم در مدیریت مصرف تأکید و بیان کرد: صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز، ضمن کمک به پایداری شبکه، زمینه بهره‌مندی هموطنان را از این نعمت الهی فراهم می‌کند.

خدابنده جلودار در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها و مشترکان عمده برای فصل سرد اظهار داشت: صنایع مشمول که تاکنون نسبت به دوگانه‌سوز کردن تجهیزات خود اقدام نکرده‌اند، باید از فرصت باقی‌مانده استفاده کرده و در این زمینه اقدام کنند.

او افزود: موضوع دوگانه‌سوز کردن صنایع پیش از این نیز به‌صورت کتبی و در جلسات مختلف با مسئولان استان مطرح و بر ضرورت آن تأکید شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل همچنین با اشاره به اهمیت تداوم فعالیت نانوایی‌ها و واحد‌های صنعتی تصریح کرد: نانوایی‌ها و برخی صنایع باید آمادگی لازم برای استفاده از سوخت دوم را داشته باشند تا در صورت بروز محدودیت یا افت فشار گاز، روند فعالیت آنها با مشکل مواجه نشود.

خدابنده جلودار گفت: از هم‌اکنون باید هماهنگی‌ها، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مواجهه با هرگونه افت فشار گاز انجام شود تا با مدیریت به‌موقع، پایداری شبکه و تأمین گاز مشترکان در فصل سرد سال حفظ شود.