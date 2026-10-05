تصاویری از خفتگیری از دختر دانشجو در خراسان شمالی دست به دست می شود.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0641\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\u00a0\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0641\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u062f\u0631 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0