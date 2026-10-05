در تیراندازی بامداد یکشنبه در یک مهمانی در آمریکا، دو نفر کشته و حدود ۳۵ نفر زخمی شدند؛ برخی مجروحان نیز در وضعیت وخیم قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در تیراندازی بامداد یکشنبه در یک مهمانی در ایالت جورجیا آمریکا دو نفر کشته و حدود ۳۵ نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

کریگ بیوی، کلانتر شهرستان دالی، در یک کنفرانس خبری گفت که این دو مرد جوان ۲۱ و ۲۳ ساله در جنوب آتلانتا به ضرب گلوله کشته شدند و خاطرنشان کرد که اکثر ۳۵ زخمی این حادثه از جراحات ناشی از گلوله رنج می‌برند و بین ۱۴ تا ۵۱ سال سن دارند.

کریس هاسی، مدیر دفتر تحقیقات جورجیا، گفت: «ما نمی‌خواهیم در مورد علت حادثه گمانه‌زنی کنیم» و توضیح داد که تحقیقات ادامه دارد. گزارش شده است که مقامات محلی بدون افشای نام مظنونین یا مشخص کردن انگیزه این حادثه تیراندازی، هرگونه تهدید مداوم علیه عموم را رد کرده‌اند.

شایان ذکر است که تیراندازی‌های مسلحانه همچنان یکی از چالش‌های جدی در آمریکا محسوب می‌شود و هر ساله حوادث متعددی در اماکن عمومی، مدارس، محل‌های کار و تجمعات خصوصی رخ می‌دهد. دسترسی گسترده به سلاح گرم، اختلافات فردی، فعالیت گروه‌های تبهکار و در برخی موارد مشکلات روانی از جمله عواملی هستند که در گزارش‌های مختلف درباره این حوادث مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بر اساس داده‌های نهادهای رصدکننده خشونت مسلحانه، آمریکا در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با نرخ بالاتری از تیراندازی‌های مرگبار مواجه است. این مسئله طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات اصلی مناقشه سیاسی در این کشور تبدیل شده است.

در همین راستا موافقان محدودیت بیشتر حمل سلاح بر ضرورت تقویت قوانین کنترل سلاح و بررسی پیشینه خریداران تأکید دارند، در حالی که مخالفان، محدودیت‌های گسترده را مغایر با حق حمل سلاح می‌دانند.

منبع: المیادین