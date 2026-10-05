عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با رشد ۱.۳ درصدی نقدینگی در شهریور ماه، رشد نقدینگی در شش ماه اول امسال به ۲۰.۷ درصد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با رشد ۱.۳ درصدی نقدینگی در شهریور ماه رشد نقدینگی در شش ماه اول امسال به ۲۰.۷ درصد رسید.

همتی افزود: با کنترل جدی بانک مرکزی بر پایه پولی و خلق نقدینگی بانک ها، رشد نقطه به نقطه سالانه از ۵۴.۴ درصد مرداد ماه به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور رسید.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دشمنان در جنگ اقتصادی امیدوار بودند و هستند که با افزایش رشد روزافزون نقدینگی و در نتیجه تداوم رشد تورم، اقتصاد کشور را با التهابات مضاعفی مواجه کنند که به این نتیجه نخواهند رسید. بانک مرکزی در هماهنگی با دستگاه های ذیربط به دنبال این است تا با کاراتر کردن تسهیلات بانکی و افزایش استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای همزمان با کنترل رشد نقدینگی به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک کند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی هم گفت: با مقاومت دلیرانه نیروهای مسلح و حضور مردم درصحنه، آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند از طریق جنگ به اهداف خود برسند.لذا، اینک وارد فاز جنگ اقتصادی شده اند و بخش مالی و بازار ارز را هدف قرار داده اند. بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود هر آنچه ضروری بداند برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهد.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: کاهش رشد ، رشد نقدینگی ، بانک مرکزی
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