معاون وزیر صمت از برخورد با واحد‌های صنعتی متخلفی که به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارز کرده‌اند، خبر داد و گفت: قرارداد واحد‌های استیجاری متخلف پس از شناسایی ابطال و نسبت به تخلیه و خلع ید آنها اقدام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  طهمورث لاهوتی اشکوری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از برخورد با واحدهای صنعتی متخلفی که به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارز کرده‌اند، خبر داد و گفت: قرارداد واحدهای استیجاری متخلف پس از شناسایی ابطال و نسبت به تخلیه و خلع ید آن‌ها اقدام می‌شود.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز در واحدهای صنعتی اظهار کرد: تعدادی از واحدهایی که به صورت استیجاری در محل واحدهای صنعتی فعالیت می‌کردند، به شکل غیرقانونی اقدام به استخراج رمزارز کرده بودند که بلافاصله پس از شناسایی، قراردادهای اجاره آن‌ها ابطال شد و امکان ادامه فعالیت در محل مورد نظر از آن‌ها سلب شد.

 وی با اشاره به تفاوت روند برخورد با واحدهای دارای سند مالکیت و واحدهای استیجاری افزود: در صورتی که واحد صنعتی متخلف دارای سند مالکیت باشد، موضوع از طریق مراجع قضایی و با طی تشریفات قانونی پیگیری خواهد شد.

 معاون وزیر صمت ادامه داد: اما در مورد واحدهایی که فاقد سند مالکیت بوده و صرفاً بر اساس قرارداد اجاره فعالیت می‌کنند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با استناد به مفاد و بندهای پیش‌بینی‌شده در قرارداد، نسبت به فسخ و ابطال قرارداد اقدام کرده و متخلفان از محل تخلیه و خلع ید می‌شوند.

 لاهوتی اشکوری با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت و کارکرد واقعی شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی باید در چارچوب ضوابط و مأموریت‌های تعیین‌شده انجام شود و با هرگونه استفاده غیرمجاز از این فضاها، مطابق مقررات و مفاد قراردادها برخورد خواهد شد.

 وی افزود: شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در واحدهای صنعتی، در راستای حفظ نظم، صیانت از زیرساخت‌های صنعتی و جلوگیری از انحراف ظرفیت‌های ایجادشده برای تولید و اشتغال انجام می‌شود.

برچسب ها: صنایع کوچک ، استخراج رمز ارز
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