بخشدار ثمرین از برگزاری سومین جشنواره گردو با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسلام عبدی، با اشاره به پیشینه درخشان ثمرین در حوزه باغداری اظهار داشت: با توجه به وجود باغات کهن و پربار گردو در ثمرین که به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان اردبیل شناخته می‌شود، سومین دوره جشنواره گردو با رویکردی متفاوت و در ابعادی گسترده‌تر برگزار خواهد شد.

او افزود: این جشنواره روز جمعه، ۱۷ مهرماه، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و محلی و عموم مردم و گردشگران برگزار می‌شود. در این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد تدارک دیده شده است تا لحظاتی به‌یادماندنی برای اهالی منطقه و گردشگران رقم بخورد.

بخشدار ثمرین به اهمیت برپایی غرفه‌های تخصصی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از محور‌های اصلی این رویداد، برپایی غرفه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی منطقه است. ما تلاش داریم تا با بهره‌گیری از این بستر، ضمن معرفی پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی ثمرین، زمینه را برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی فراهم آوریم.

عبدی با قدردانی از هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره تصریح کرد: ستاد برگزاری جشنواره با هدف میزبانی شایسته از هموطنان تشکیل شده است. این رویداد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی متولی، از جمله فرمانداری اردبیل، بخشداری و شهرداری ثمرین، میراث فرهنگی، دهیاری‌های روستا‌های منطقه و با همکاری ارزشمند نیرو‌های نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود.

بخشدار ثمرین در ادامه افزود: برگزاری این جشنواره تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی برای هویت‌بخشی به توانمندی‌های بومی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان مردم شریف منطقه است و در این راستا، فرماندار اردبیل تأکید و اهتمام ویژه برای برگزاری این جشنواره با رویکرد فرهنگی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی دارد و امیدواریم این دوره از جشنواره گردو ثمرین، نقطه عطفی برای معرفی بیش از پیش این منطقه در سطح ملی باشد و شاهد حضور پرشور و گرم مردم و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری و کشاورزی باشیم.
منبع: تسنیم

برچسب ها: جشنواره گردو ، گردشگری کشاورزی ، جذب گردشگران
خبرهای مرتبط
برداشت ۳۷۰ هزار تن محصولات سردرختی از باغات استان اردبیل
برگزاری سومین جشنواره گردو در شهر کلور
جشنواره‌های خلخال در فهرست رویداد‌های ملی ثبت می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گشایش سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان اردبیلی از ۱۴ مهر
سومین جشنواره ملی گردو در ثمرین برگزار می‌شود
افزایش مصرف گاز طبیعی در استان اردبیل
آخرین اخبار
سومین جشنواره ملی گردو در ثمرین برگزار می‌شود
گشایش سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان اردبیلی از ۱۴ مهر
افزایش مصرف گاز طبیعی در استان اردبیل