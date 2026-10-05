باشگاه خبرنگاران جوان - اسلام عبدی، با اشاره به پیشینه درخشان ثمرین در حوزه باغداری اظهار داشت: با توجه به وجود باغات کهن و پربار گردو در ثمرین که به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان اردبیل شناخته می‌شود، سومین دوره جشنواره گردو با رویکردی متفاوت و در ابعادی گسترده‌تر برگزار خواهد شد.

او افزود: این جشنواره روز جمعه، ۱۷ مهرماه، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و محلی و عموم مردم و گردشگران برگزار می‌شود. در این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد تدارک دیده شده است تا لحظاتی به‌یادماندنی برای اهالی منطقه و گردشگران رقم بخورد.

بخشدار ثمرین به اهمیت برپایی غرفه‌های تخصصی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: یکی از محور‌های اصلی این رویداد، برپایی غرفه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی منطقه است. ما تلاش داریم تا با بهره‌گیری از این بستر، ضمن معرفی پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی ثمرین، زمینه را برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی فراهم آوریم.

عبدی با قدردانی از هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره تصریح کرد: ستاد برگزاری جشنواره با هدف میزبانی شایسته از هموطنان تشکیل شده است. این رویداد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی متولی، از جمله فرمانداری اردبیل، بخشداری و شهرداری ثمرین، میراث فرهنگی، دهیاری‌های روستا‌های منطقه و با همکاری ارزشمند نیرو‌های نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود.

بخشدار ثمرین در ادامه افزود: برگزاری این جشنواره تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی برای هویت‌بخشی به توانمندی‌های بومی و ایجاد نشاط اجتماعی در میان مردم شریف منطقه است و در این راستا، فرماندار اردبیل تأکید و اهتمام ویژه برای برگزاری این جشنواره با رویکرد فرهنگی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی دارد و امیدواریم این دوره از جشنواره گردو ثمرین، نقطه عطفی برای معرفی بیش از پیش این منطقه در سطح ملی باشد و شاهد حضور پرشور و گرم مردم و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری و کشاورزی باشیم.

منبع: تسنیم