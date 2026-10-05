باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در نشست مشترک با نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با ایمنی تجهیزات تفریحی، بر ضرورت استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده در خانه‌های بازی، مدارس، مهدکودک‌ها، مجموعه‌های تفریحی و آبی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به نتایج بازرسی کارشناسان اداره کل استاندارد از خانه‌های بازی و مجموعه‌های تفریحی استان، اظهار داشت: اخذ گواهینامه استاندارد برای تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری، الزامی است و تجهیزات فاقد تأییدیه و گواهینامه استاندارد تا زمان دریافت مجوز‌های لازم نباید مورد استفاده قرار گیرند.

همت‌زاده افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان‌ها و مراجع ذی‌صلاح صادرکننده مجوز فعالیت مراکز تفریحی باید پیش از صدور هرگونه مجوز، در خصوص شمول یا عدم شمول استاندارد اجباری و الزامات مربوطه از اداره کل استاندارد استعلام کنند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری همچنین از تکلیف دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای ایمنی تجهیزات تفریحی خبر داد و گفت: با آغاز فصل مدارس، اداره کل آموزش و پرورش استان موظف شده است اقدامات لازم برای استانداردسازی تجهیزات تفریحی موجود در مدارس و مهدکودک‌ها و اخذ گواهینامه معتبر برای تجهیزات مشمول استاندارد اجباری را انجام دهد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این نشست، بازدید‌های مشترک کارشناسان اداره کل استاندارد و اداره کل ورزش و جوانان از مجموعه‌های آبی و استخر‌های استان نیز انجام می‌شود تا وضعیت رعایت الزامات استاندارد تجهیزات تفریحی این مراکز بررسی شود.

همت‌زاده تأکید کرد: با توجه به مخاطرات احتمالی تجهیزات غیراستاندارد برای سلامت و ایمنی کاربران، استفاده از تمامی تجهیزات مشمول مقررات استاندارد اجباری که فاقد تأییدیه و گواهینامه استاندارد هستند، تا زمان اخذ مجوز‌های لازم به‌صورت قطعی متوقف است.