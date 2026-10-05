باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک هیئت بلندپایه پاکستانی امروز دوشنبه برای شرکت در نشست کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی برآمده از توافق «مکه»، عازم ریاض می‌شود. این نشست با حضور مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه برگزار خواهد شد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این هیئت شامل محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور است.

در این نشست، آخرین تحولات منطقه بررسی و همکاری‌های موجود میان سه کشور در چارچوب توافق مکه برای دفاع مشترک مرور خواهد شد.

محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، جمعه گذشته گفته بود این کمیته نشست اضطراری خود را در ریاض برای بررسی حملات یمن به خاک عربستان و راه‌های مقابله با آن برگزار خواهد کرد و همکاری‌های موجود میان سه کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عربستان، پاکستان و ترکیه هفتم اوت گذشته توافق «مکه» را امضا کردند که بر اساس آن، هرگونه حمله به یکی از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. همچنین ۲۵ سپتامبر گذشته، روسای ستاد ارتش سه کشور در ریاض نشست برگزار کردند و در جریان آن حملات انصارالله به عربستان را محکوم کردند.

منبع: الغد