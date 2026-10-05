باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا محمدلو، با بیان اینکه توانمندسازی بانوان، توانمندسازی خانواده و تقویت اقتصاد است، افزود: این نمایشگاه با مشارکت ۲۳ دستگاه اجرایی و با شرکت ۱۷۰ نفر از بانوان توانمند و کارآفرین استان اردبیل در قالب ۷۱ غرفه، از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی اردبیل برپا می‌شود و از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید عموم آزاد است.

او گفت: این میزان مشارکت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان استان و همچنین عزم دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اردبیل، هدف اصلی این نمایشگاه را معرفی ظرفیت و توانمندی‌های بانوان استان، حمایت از تولیدات آنان و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان زن با بازار، مصرف‌کنندگان و بخش‌های اقتصادی اعلام کرد.

محمدلو تصریح کرد: بانوان اردبیلی ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در حوزه‌های مختلف دارند که باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته دیده و معرفی شود.

او یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان را تنوع بالای توانمندی‌های عرضه‌شده بانوان اعلام کرد و بیان داشت: تلاش کرده‌ایم نمایشگاه صرفاً به صنایع‌دستی محدود نشود و ظرفیت‌های مختلف بانوان در حوزه‌های تولیدی، اقتصادی، روستایی و عشایری، محصولات غذایی، فناوری، سلامت، گردشگری، صنعت، خدمات و کسب‌وکار‌های نوین نیز عرضه شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اردبیل با بیان اینکه هدف ما فقط برگزاری یک نمایشگاه چندروزه نیست، تصریح کرد: نگاه ما این است که نمایشگاه، آغاز یک مسیر برای توسعه بازار بانوان کارآفرین باشد و تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا بانوان از مرحله تولید به سمت بازاریابی، برندسازی، بسته‌بندی مناسب، فروش دیجیتال و دسترسی به بازار‌های گسترده‌تر حرکت کنند.

او بازاریابی و فروش محصولات را یکی از مشکلات بانوان تولیدکننده و دغدغه دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل اعلام کرد و خاطرنشان کرد: ممکن است بانویی محصول بسیار باکیفیتی تولید کند، اما بازار مناسبی برای فروش نداشته باشد.

محمدلو تصریح کرد: تلاش داریم بین تولیدکنندگان زن و بازار مصرف، بخش خصوصی، مجموعه‌های اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط، ارتباط بیشتری ایجاد و توسعه فروش اینترنتی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی را پیگیری کنیم.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل، حل مسائل حوزه زنان را نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: حضور ۲۳ دستگاه در این نمایشگاه نشان می‌دهد که موضوع توانمندسازی زنان، یک موضوع بین‌بخشی است و باید با همکاری مجموعه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حمایتی دنبال شود.

محمدلو با اشاره به اینکه پیام این نمایشگاه، نشان دادن توانمندی‌های بانوان کارآفرین و شنیدن صدای آنان است، گفت: دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در کنار بانوان است و تلاش می‌کند مسائل و موانع آنان را شناسایی و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، زمینه پیگیری و حمایت را فراهم کند؛ به همین خاطر از بانوان می‌خواهیم مطالبات خود را دقیق و مستند با ما در میان بگذارند تا بتوانیم پیگیری مؤثرتری داشته باشیم.

او، مؤثرترین حمایت مردم از بانوان کارآفرین را خرید محصولات تولیدی آنان و معرفی آن به دیگران دانست و افزود: وقتی مردم یک محصول باکیفیت محلی را خریداری می‌کنند، در واقع از اشتغال یک زن، درآمد یک خانواده و چرخه تولید استان حمایت می‌کنند.

این مسئول، توانمندسازی اقتصادی بانوان را یکی از مسیر‌های مهم ایجاد اشتغال پایدار اعلام کرد و اظهار داشت: هر کسب‌وکاری که بازار پیدا کند، می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کند.

محمدلو با بیان اینکه نمایشگاه، فرصتی برای معرفی، شبکه‌سازی، بازارسازی و تقویت اشتغال بانوان است، اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه صرفاً یک رویداد مقطعی نباشد، بلکه آغاز ارتباطات جدید، بازار‌های جدید و فرصت‌های تازه برای بانوان کارآفرین اردبیل باشد و از همه مردم عزیز استان دعوت کرد با حضور در نمایشگاه و حمایت از محصولات بانوان، در تقویت کسب‌وکار آنان سهیم باشند.

منبع: استانداری