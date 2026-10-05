باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان ضمن اشاره به انتقال ۱۷ شهروند ایرانی گرفتار در زندان‌های امارات به کشور، گفت: همکاری دولت امارات با ایران درباره ۱۷ زندانی ایرانی نشان‌دهنده شکست دیپلماسی بدخواهانه رژیم صهیونیستی علیه ایران در منطقه است که به زعم خود برای انزوای ایران تلاش می‌کند؛ علاوه بر این، همکاری دولت امارات درباره ۱۷ زندانی نشان‌دهنده حسن همجواری میان ایران و امارات و توجه اماراتی‌ها به ضرورت‌های اصل حسن همجواری است.

رئیس کمیته انتقال محکومین کشور با بیان اینکه آزادی شهروندان ایرانی از زندان‌های امارات و انتقال آن‌ها به کشور در روزهای اخیر، نتیجه هم‌افزایی حقوقی، سیاسی و امنیتی در داخل کشور و نشان‌دهنده وجود اتحاد، انسجام و همدلی میان مدیران و مسئولان کشور است، اظهار کرد: در نتیجه این امر و رایزنی ارزشمند حقوقی، سیاسی و امنیتی، ۱۷ هموطن ایرانی شامل ۳ زن و ۱۴ مرد به کشور بازگشتند.

جلالیان، تاکید کرد: آنچه در این رویداد ارزشمند است، این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی برای ایرانیان خارج از کشور تلاش می‌کند و تمام ظرفیت‌های خود اعم از حقوقی، سیاسی و امنیتی را به‌کار می‌گیرد تا به شهروندان خود که به هر دلیلی در زندان‌های دیگر کشورها گرفتار شده‌اند، کمک کند. امیدواریم که در اقدام‌ها، رایزنی‌ها و تلاش‌های بعدی شاهد آزادی دیگر شهروندان ایرانی گرفتار در زندان‌های امارات باشیم و آن‌ها هم بتوانند به‌زودی به سرزمین مادری خود بازگردند.

معاون امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به اینکه ما زندانیان دیگری در زندان‌های امارات داریم که براساس حقوق داخلی کشور امارات محکوم شدند، گفت: ما همچنان ظرفیت‌های دیپلماسی کشور از وجوه حقوقی، سیاسی و امنیتی را در دستور کار داریم و با تمام توان در راستای منافع شهروندان ایران در امارات تلاش می‌کنیم تا بقیه محکومین ایرانی در زندان‌های امارات را به کشور بازگردانیم.

جلالیان در بخشی دیگر با اشاره به اینکه ایران و امارات، موافقتنامه‌های استرداد مجرمین، معاضدت در امور مدنی و معاضدت در امور کیفری دارند، ادامه داد: موافقتنامه‌های ایران و امارات در حوزه‌های معاضدت در امور مدنی و معاضدت در امور کیفری و همچنین استرداد مجرمین لازم‌الاجرا شده‌اند، اما موافقتنامه انتقال محکومین هنوز نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات اولیه درباره موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و امارات انجام شده است، گفت: مترصد فرصتی برای امضای موافقتنامه یادشده هستیم؛ امیدواریم با امضای این موافقتنامه بتوانیم اقدام‌های خود در زمینه انتقال محکومین به کشور را تسریع و تسهیل کنیم؛ امضای این موافقتنامه در راستای انتقال محکومین اماراتی در ایران و محکومین ایرانی در امارات است.

رئیس کمیته انتقال محکومین کشور همچنین به شهروندان ایرانی توصیه و تاکید کرد که در سفرهای خود به خارج از کشور به‌ویژه کشورهای همسایه، حقوق داخلی و قوانین و مقررات داخلی این کشورها را مراعات کنند تا دچار محکومیت‌های طولانی‌مدت نشوند.

منبع: قوه قضاییه