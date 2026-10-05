مدیر جهاد کشاورزی بابل از سنددار شدن ۴۳۵ قطعه اراضی شالیزاری این شهرستان در ۶ ماه اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی بابل با اعلام این خبر گفت: شهرستان بابل دارای ۴۵ هزار و ۱۵۰ هکتار زمین شالیزاری و ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین باغی است که از این لحاظ هم در تولید شلتوک و هم مرکبات جزو صدر نشینان استان قرار دارد.

او با اشاره به تعیین و تکلیف ۹۷۰ پرونده اراضی کشاورزی در ۶ ماه اخیر، افزود: از ابتدای امسال موفق شدیم پرونده ۹۷۰ قطعه زمین کشاورزی را تعیین تکلیف کنیم که از این آمار ۴۳۵ قطعه زمین سنددار شدند و ۵۳۵ پرونده هم مربوط به نقل و انتقالات که با همت کشاورزان عزیز میسر گردید، می شود.

شهیدی پور گفت: خوشبختانه کشاورزان برای تعیین و تکلیف اراضی شالیزاری و باغی خود راغب‌تر از گذشته شدند که این امر نوید بخش آینده‌ای بهتر برای حوزه کشاورزی در سال‌های آینده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با تاکید بر ثاثیر قانون الزام در سنددار شدن املاک اراضی شهرستان، افزود: در گذشته تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه در خصوص املاک بسیار بالا بوده که دولت در اقدامی مالکان دولتی و خصوصی را ملزم کرده به اخذ سند ملک که همین قانون با همکاری جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن سبب گردید بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی بابل تعیین و تکلیف و دارای سند مالکیت رسمی شوند.

او در ادامه گفت: این طرح بصورت پایلوت در بخش لاله‌آباد بابل که اراضی شالیزاری قابل توجهی دارد شروع شده و در ادامه دیگر بخش‌های شهرستان را هم در بر خواهد گرفت.

 

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برچسب ها: اراضی کشاورزی ، سنددار شدن
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