رئیس هیئت امناء امام زادگان سید محمد و سید ابراهیم شهرستان فردوس از هزینه بیش از ۱۰ میلیارد تومانی در بخش عمرانی امام زادگان فردوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محسن سربازی - یعقوب زاده رئیس هیئت امناء امام زادگان سید محمد و سید ابراهیم شهرستان فردوس در مراسم تجلیل از خبرنگاران به تشریح عملکرد عمرانی و فرهنگی این مجموعه پرداخت و گفت: در این بارگاه از هشت استان ما مسافر داریم و پیشانی فرهنگی شهر است.

او افزود: در سهم اعتبارات دولتی هیچ سالی از یک میلیارد تومان بیشتر نداشتیم و امسال تخصیص این مبلغ فقط ۱۸ درصد بوده است.

یعقوب زاده بیان کرد: ساخت زائر سرا، فضای سبز و ساخت اتاق های اسکان موجب رونق این مکان‌ مقدس شده و تا کنون بیش از صد میلیارد تومان ارزش افزوده داشته ایم.

رئیس هیئت امناء امام زادگان سید محمد و سید ابراهیم شهرستان فردوس ادامه داد: ساخت سرویس های بهداشتی و اخیرا آسفالت پیرامون امام زادگان موجب آبروی شهر و تسهیل در کار مسافران و زائران شده و رمز موفقیت ما تعامل با مدیران و مسئولان شهرستان است.

او تاکید کرد: اعضای هیئت امناء هیچ کدام حقوقی برای خدمت به مردم نمی گیرند و همه به صورت افتخاری مشغول خدمت هستند.

غلامی مسئول بخش عمرانی امام زادگان نیز گفت: هر اقدام عمرانی در این مکان در راستای طرح جامع امام زادگان هست و در سال گذشته نمای زائر سرا بصورت سنتی و گرمایش زائر سرا با شوفاژ انجام شد.

او محوطه سازی و ایجاد زیرساخت های برق، گاز و آب فضای سبز را از اقدامات مهم دیگر برشمرد و افزود: در آینده صحن جامع در دستور کار ماست و ضلع شرقی ساخت زائر سرا جدید هست که عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

غلامی عنوان کرد: آسفالت پیرامون امام زادگان ۱۴ هزار متر مربع با همکاری شهرداری و بسیج سازندگی با اعتبار بیش از ۷ میلیارد تومان انجام گردیده است.

به گفته مسئول بخش عمرانی امام زادگان نمای صحن زیارت در برنامه کاری ماست که اول سال آینده آغاز می شود.

او تصریح کرد: سال گذشته و امسال بیش از ۱۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کردیم.

غفاری مسئول امور فرهنگی امام زادگان نیز به مراسم های محوری این مکان مقدس مانند مراسم احیاء شب های قدر، حلول سال نو، شیرخوارگان حسینی و مراسم مهم اربعین حسینی اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر خبرنگاران جهت معرفی امام زادگان فردوس به استان و کشور شد.