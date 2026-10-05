باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - فرزانه کلاهدوزان، عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در گفت‌و‌گو با شبکه خبر به ارائه گزارشی از روند برگزاری دومین روز این جشنواره پرداخت و گفت: امسال با وجود شرایط جنگ در کشور تصمیم بر این گرفته شد جشنواره با قوت و امید و نشاط شروع شود و بتواند لبخندی بر جامعه کودکان ما بیاورد؛ کودکانی که از سال گذشته تاکنون مورد آسیب قرار گرفته‌اند. از سال گذشته تاکنون که تحت‌تاثیر جنگ قرار داریم، شهدایی را در این مسیر تقدیم کرده‌ایم. حتی در اصفهان نیز ۴۰ دانش آموز شهید داشته‌ایم.

کلاهدوزان ادامه داد: در شرایطی که کودکان ما در مدارس خود با جای خالی همکلاسی‌های خود دست‌وپنجه نرم می‌کردند، جشنواره فیلم کودک و نوجوان وارد عمل شد و با قوت به کار خود ادامه داد. در دومین روز برگزاری جشنواره، ۱۷۰۰ خبرنگار و داور کودک و نوجوان برای این دوره جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند.

عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان درباره ویژگی‌های آثار ارسالی افزود: هرچند تولید فیلم کودک و نوجوان در شرایط جنگ اتفاق افتاد، ولی به کمک آنها ۷۷۰ اثر به جشنواره ارائه شد. در این دوره نگاه‌ها به این سمت بود که سینما به دنبال حل مسائل جامعه از جمله شکاف بین نسلی قدم بردارد. ما از فیلمسازان خواهش کردیم که ابتدا نشاط و امید به آینده را جزو محور‌های کار خود قرار دهند، دوم اینکه به احترام و حفظ حرمت‌های خانواده بپردازند.