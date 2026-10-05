باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا امروز دوشنبه از انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری در ۲۹ نوامبر آینده خبر داد و به این ترتیب، دوره قانون‌گذاری را پیش از موعد مقرر پایان داد.

سانچز در سخنانی از کاخ «لا مونکلوا» گفت پس از اطلاع‌رسانی به فیلیپ ششم، پادشاه اسپانیا، درباره تصمیم خود، تصمیم گرفته است انتخابات را برگزار کند. روند رسمی انتخابات نیز طبق رویه‌های قانونی آغاز خواهد شد.

این تصمیم پس از آن اعلام شد که مجلس نمایندگان اسپانیا جمعه گذشته با دو مصوبه دولت سانچز درباره اقدامات مقابله با بحران مسکن مخالفت کرد. احزاب مردم، «وُکس» و «جانتس» علیه این اقدامات دولت رای دادند؛ موضوعی که فشار‌ها بر دولت را افزایش داد و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرد.

قرار است انتخابات سراسری اسپانیا در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود؛ تاریخی که بر اساس جدول زمانی تعیین‌شده در قانون انتخابات اسپانیا، نزدیک‌ترین زمان ممکن برای برگزاری انتخابات زودهنگام محسوب می‌شود.

منبع: اسپوتنیک