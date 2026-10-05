باشگاه خبرنگاران جوان - احمد براتی و محسن مداح، دو ورزشکار انجمن ورزش‌های هوایی، برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی بیس‌جامپ و هدف‌زنی عازم چین خواهند شد.

این دو ورزشکار روز ۲۳ مهرماه ایران را به مقصد چین ترک می‌کنند تا در رقابت‌های بین‌المللی این رشته حضور پیدا کنند. این مسابقات از ۲۵ مهر تا اول آبان‌ماه در شهر گوئیژو چین برگزار خواهد شد و ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها در بخش‌های مختلف بیس‌جامپ و هدف‌زنی به رقابت می‌پردازند.

حضور دو نماینده کشورمان در این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای حضور ورزشکاران ایرانی در سطح رقابت‌های برون‌مرزی و محک خوردن توانمندی‌های آنان در رشته ورزش‌های هوایی خواهد بود.