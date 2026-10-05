باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمیدرضا سهرابی، دبیر انجمن صنفی جایگاه‌های CNG کشور در رادیو اقتصاد، با اشاره به ظرفیت ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعبی عرضه گاز در جایگاه‌های CNG، گفت: ظرفیت ایجادشده در این بخش قابل توجه است، اما در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش جایگاه‌داران، کمبود تقاضا و عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود است.

سهرابی با اشاره به وضعیت فعلی جایگاه‌های CNG اظهار کرد: جایگاه‌ها از نظر ظرفیت عرضه، امکان تأمین حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب گاز در روز را دارند. برای درک بهتر این میزان، هر مترمکعب گاز CNG از نظر انرژی تقریباً معادل یک لیتر بنزین در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین ظرفیت موجود از نظر معادل انرژی، حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز است.

وی با بیان اینکه با وجود این ظرفیت، استقبال عمومی از CNG متناسب با ظرفیت ایجادشده نیست، افزود: دلایل مختلفی در کاهش اقبال عمومی به این سوخت مؤثر است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع قیمت، راحتی استفاده و مسائل فنی خودروها اشاره کرد.

فاصله قیمتی و راحتی استفاده، دو عامل مهم در کاهش استقبال از CNG

دبیر انجمن صنفی جایگاه‌های CNG کشور ادامه داد: بنزین از نظر راحتی استفاده، برای بسیاری از مصرف‌کنندگان مزیت‌هایی دارد؛ چرا که فضای خودرو را اشغال نمی‌کند، وزن خودرو را افزایش نمی‌دهد و در بسیاری از موارد، پیمایش خودرو با بنزین بیشتر است.

سهرابی یکی دیگر از مشکلات موجود را به تجهیزات گازسوز خودروها مرتبط دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فنی به استفاده از کیت‌های نسل قدیمی مربوط می‌شود که تناسب لازم را با خودروهای انژکتوری ندارند.

وی تأکید کرد: برای افزایش کارایی خودروهای گازسوز باید استفاده از کیت‌های نسل جدید، به‌ویژه نسل‌های سوم و چهارم، مورد توجه قرار گیرد تا استفاده از CNG موجب کاهش محسوس قدرت و عملکرد خودرو نشود.

ضرورت اصلاح فاصله قیمتی بنزین و CNG

سهرابی با اشاره به نقش قیمت در انتخاب نوع سوخت اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی، فاصله قیمتی نامناسب میان بنزین و CNG است. اگر قرار باشد مردم به سمت استفاده بیشتر از CNG هدایت شوند، باید این فاصله قیمتی به شکلی مدیریت شود که برای مصرف‌کننده انگیزه اقتصادی ایجاد کند.

وی همچنین هزینه بالای گازسوز کردن خودروها را از دیگر موانع توسعه این سوخت عنوان کرد و افزود: طرح تبدیل خودروهای عمومی به گازسوز که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با حمایت و مصوبه شورای اقتصاد آغاز شد، هنوز به نیمی از هدف تعیین‌شده نرسیده است.

دبیر انجمن صنفی جایگاه‌های CNG کشور ادامه داد: بخشی از مشکلات اجرای این طرح به پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران مربوط می‌شد که خوشبختانه در مقطع اخیر بخشی از این موانع برطرف شده است.

ظرفیت‌های CNG در خدمت امنیت انرژی و هوای پاک

سهرابی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری صنعت CNG در کشور گفت: رسالت اصلی توسعه CNG، علاوه بر تأمین امنیت انرژی، کمک به بهبود کیفیت هوا و حرکت در مسیر هوای پاک بوده است؛ با این حال، در سال‌های اخیر و با بروز مشکلاتی مانند آلودگی هوا و وارونگی دما، نقش این سوخت در سیاست‌های انرژی و زیست‌محیطی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی «کمبود تقاضا» را مهم‌ترین مشکل فعلی جایگاه‌داران CNG دانست و تصریح کرد: ظرفیت‌های ایجادشده در این صنعت وجود دارد، اما تقاضا به اندازه‌ای نیست که این ظرفیت‌ها را به شکل مطلوب فعال کند.

سهم پایین خودروهای CNG در تولید خودروسازان

سهرابی همچنین با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، قرار بود سهم قابل توجهی از تولید خودروسازان به خودروهای گازسوز اختصاص پیدا کند، اما در سال گذشته این میزان حدود ۴ درصد بوده است.

وی افزود: توسعه CNG تنها با افزایش تعداد جایگاه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه باید در کنار توسعه زیرساخت، تولید خودروهای مناسب، تبدیل خودروهای موجود، اصلاح تجهیزات و ایجاد انگیزه اقتصادی برای مصرف‌کنندگان نیز دنبال شود.

دولت باید CNG را دوباره در کانون توجه قرار دهد

دبیر انجمن صنفی جایگاه‌های CNG کشور در پایان گفت: نخستین اقدام برای توسعه این صنعت، بازگرداندن CNG به کانون توجه سیاست‌گذاران است.

سهرابی تأکید کرد: اگر CNG به عنوان موضوعی مرتبط با امنیت انرژی، کاهش مصرف بنزین و بهبود وضعیت زیست‌محیطی مورد توجه جدی قرار گیرد، بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت قابل حل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، علاوه بر سیاست‌گذاری مناسب، نیازمند فرهنگ‌سازی، ایجاد انگیزه برای مردم و حمایت از توسعه خودروهای گازسوز هستیم تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش بتواند به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.