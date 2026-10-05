باشگاه خبرنگاران جوان - رضا شروین‌بدو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین موضوعات در این حوزه است و حتی در شرایطی که کشور با مسائل ناشی از جنگ مواجه بوده، تلاش شده این بخش دچار کاهش و اختلال نشود.



او با اشاره به بیماری سرخک ادامه داد: تلاش‌های زیادی برای ریشه‌کنی سرخک انجام شده، اما در برخی کشورهای همسایه شرقی همچنان شاهد شیوع این بیماری هستیم و به همین دلیل حفظ پوشش واکسیناسیون در داخل کشور اهمیت زیادی دارد.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به سیاست ارائه خدمات رایگان درمانی به کودکان زیر ۷ سال گفت: وزارت بهداشت در این زمینه به‌درستی وارد شده و نظام ارجاع را نیز در این طرح دخیل کرده است.



او افزود: در دانشگاه علوم پزشکی تهران سه بیمارستان کودکان شامل مرکز طبی کودکان، بیمارستان حکیم در جنوب تهران و بیمارستان بهرامی در شرق تهران فعال هستند. در کنار این مراکز، بیمارستان‌های مفید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و علی‌اصغر دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز مجموعه‌ای از شبکه خدمات درمانی کودکان را شکل داده‌اند.



شروین‌بدو با بیان اینکه تجهیز بیمارستان‌های کودکان تفاوت‌های خاصی با مراکز درمان بزرگسالان دارد، گفت: کودک، مینیاتوری از بزرگسال نیست و درمان او پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. برای مثال، جراحی قلب در یک کودک با ابعاد بسیار کوچک، شرایط و تجهیزات متفاوتی نسبت به جراحی قلب بزرگسالان دارد.



او درباره اقدامات در حال انجام در مراکز درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز اظهار کرد: در مرکز طبی کودکان فعالیت‌های فوق تخصصی ادامه دارد و خدمات جراحی قلب در این مرکز ارائه می‌شود. همچنین با حمایت وزارت بهداشت، یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سی‌تی در این بیمارستان مستقر خواهد شد.



به گفته شروین‌بدو، جراحی صرع نیز قرار است برای نخستین بار در کشور و منطقه در این مرکز انجام شود.



او همچنین از افتتاح بزرگ‌ترین مرکز ارائه خدمات رادیوتراپی در بیمارستان حکیم خبر داد و گفت: سرطان در کودکان موضوع مهمی است و نیاز به ایجاد مراکز جامع سرطان کودکان داریم. تقویت بخش‌های جراحی و ارتوپدی بیمارستان بهرامی نیز در دستور کار قرار دارد.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به سوال همشهری درباره تأثیر بحران‌ها و جنگ بر سلامت کودکان گفت: بحران‌ها الزاماً باعث شیوع مستقیم بیماری‌ها نمی‌شوند، اما می‌توانند به شکل غیرمستقیم بر سلامت کودکان تأثیر بگذارند.



او ادامه داد: در کودکان مبتلا به صرع و تشنج، خواب مناسب اهمیت زیادی دارد و در ایام جنگ، اختلال در خواب می‌تواند شرایط این کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، استرس‌های غیرمعمول نیز می‌تواند بر کودکان مبتلا به صرع و تشنج اثر مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد.



شروین‌بدو با اشاره به مشکلات تأمین دارو نیز گفت: داروها به دلیل تحریم‌ها و محاصره با دشواری توزیع می‌شوند، اما در زمینه بیماری‌های واگیر، کشور توانسته اصول خود را رعایت کند و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه شیوع این بیماری‌ها در کودکان نداریم. هشدار درباره خوددرمانی کودکان



او درباره افزایش خوددرمانی در خانواده‌ها هشدار داد و گفت: تبلیغات اشتباه به موضوع خوددرمانی اضافه شده و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، این مسئله را تشدید کرده‌اند. پزشکان برای ارائه توصیه‌های درمانی محدودیت‌هایی دارند، اما افرادی که فعالیت پزشکی نمی‌کنند، گاهی ادعاهای عجیب و غریبی مطرح می‌کنند که می‌تواند خانواده‌ها را دچار اشتباه کند.



او با اشاره به نقش هوش مصنوعی در این زمینه گفت: ظهور هوش مصنوعی باعث شده مردم نسبت به موضوع خوددرمانی آگاه‌تر شوند و درباره مصرف هر دارویی بدون نظر پزشک احتیاط بیشتری داشته باشند.



شروین‌بدو درباره مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها نیز تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک برای هر بیماری، از جمله سرماخوردگی ساده، توصیه نمی‌شود و خانواده‌ها باید نسبت به مصرف این داروها توجه بیشتری داشته باشند.



این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان درباره علائم عصبی شایع در کودکان نیز گفت: سردرد یکی از علائم شایع است و تا ۶۰ درصد کودکان ممکن است آن را تجربه کنند. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سردردها نیز از نوع میگرنی هستند.





او افزود: نوع سردرد در کودکان با بزرگسالان متفاوت است و سردرد می‌تواند یکی از علل غیبت کودکان از مدرسه باشد. اگر سردردها تکرارشونده یا شدید باشند، بررسی‌های تخصصی انجام می‌شود و در صورت نیاز به درمان پیشگیرانه، اقدامات لازم صورت می‌گیرد. اوتیسم فقط به معنای کاهش هوش نیست

شروین‌بدو درباره اوتیسم نیز گفت: اوتیسم یک اختلال مهم است که با محدودیت در ارتباط اجتماعی و بروز برخی رفتار‌ها و علائم کلیشه‌ای همراه است، اما کودکان مبتلا به اوتیسم الزاماً هوش پایینی ندارند.

او با اشاره به حساسیت‌های حسی این کودکان افزود: ورودی‌های حسی در این کودکان می‌تواند متفاوت باشد و حتی صدا‌ها ممکن است برای آنها آزاردهنده باشد؛ بنابراین افزایش آگاهی خانواده‌ها و جامعه درباره این اختلال اهمیت زیادی دارد.

به گفته این متخصص، در سطح جهان حدود یک کودک از هر ۴۰ کودک مبتلا به اوتیسم است و آمار ایران نیز مشابه آمار جهانی گزارش می‌شود. او گفت روند شناسایی و بروز این اختلال در حال افزایش است.

شروین‌بدو همچنین درباره استفاده کودکان از رسانه‌های دیجیتال اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند در بروز تظاهرات این اختلال نقش داشته باشد، مواجهه زودهنگام با رسانه‌های دیجیتال است. به همین دلیل انجمن‌های جهانی استفاده از صفحه‌نمایش‌های دیجیتال را برای کودکان زیر ۲ سال توصیه نمی‌کنند. در سنین ۲ تا ۵ سال نیز استفاده باید بسیار محدود و ترجیحاً یک تا یک‌ونیم ساعت در روز و با محتوای آموزشی باشد و پس از آن می‌توان زمان استفاده را به تدریج افزایش داد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره صرع در کودکان نیز گفت: شیوع تشنج و صرع در کودکان حدود ۳ تا ۷ در هزار است و براساس آمار‌های جهانی، حدود یک‌سوم کودکان مبتلا ممکن است به درمان مقاوم باشند.

او همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به اختلالات یادگیری تأکید کرد و گفت: در این زمینه باید ارتباط بیشتری میان نظام سلامت و آموزش و پرورش شکل بگیرد.

شروین‌بدو با بیان اینکه نباید به کودکان دارای اختلال یادگیری برچسب کم‌هوشی زده شود، افزود: برخی اختلالات خواندن و نوشتن ممکن است در کودکانی دیده شود که از هوش بالایی برخوردارند؛ بنابراین باید از برچسب‌زنی به این کودکان پرهیز و توجه به نیاز‌های آموزشی و درمانی آنها بیشتر شود.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی تهران