معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این دانشگاه تصمیم دارد به دانشجویان جدید الورود برتر کنکور در سال تحصیلی جدید تسهیلات تشویقی اعطاء کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدتقی فخلعی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در مقطع کارشناسی برنامه ریزی شده به پذیرفته‌شدگان حائز رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ کنکور کارشناسی در گروه‌های آزمایشی ریاضی و تجربی و رتبه‌های زیر ۵۰۰ در گروه آزمایشی انسانی و رتبه‌های زیر ۲۵۰ در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی۵۰۰ میلیون ریال هدیه نقدی داده شود.

وی عنوان کرد: برای پذیرفته‌شدگان حائز رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور کارشناسی در گروه‌های آزمایشی ریاضی، انسانی و تجربی و رتبه‌های زیر ۵۰ در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی هم اهدای یک عدد لپ‌تاپ و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کمک مالی برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی ویژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود : همچنین اهدای یک عدد لپ‌تاپ و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی، ویژه دارندگان مدال طلای کشوری در المپیادهای دانش‌آموزی در رشته‌های دارای سهمیه کنکور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ۵۰۰ میلیون ریال هدیه نقدی ویژه دانشجویان پنج درصد برتر دوره‌های کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد که دوره کارشناسی ارشد خود را در این دانشگاه ادامه دهند تعیین شده است.

فخلعی، اهدای یک عدد لپ‌تاپ و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار مالی برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی، ویژه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه یک کشوری در کنکور کارشناسی ارشد در رشته‌های با حداقل ۱۰۰۰ داوطلب کنکور و اهدای یک عدد لپ‌تاپ و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات، ویژه پذیرفته‌شدگان دارای مدال‌های طلا، نقره و برنز المپیادهای علمی دانشجویی کشور پیش‌بینی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: در مقطع دکتری نیز اهدای یک عدد لپ‌تاپ و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار مالی برای استفاده از تسهیلات آموزشی، رفاهی و ورزشی، ویژه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه یک کشوری در کنکور دکتری و دارندگان رتبه اول در هر دو مرحله کتبی و مصاحبه در رشته‌های با حداقل ۱۰۰۰ داوطلب کنکور در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در سال تحصیلی جدید برای همه گزینه های آموزشی آماده‌ایم و اگر قرار باشد از همین الان نیز آموزش مجازی باشد همه زیرساخت‌های فنی آماده است و همکاران ما از تابستان در حوزه آموزش الکترونیک همه زیرساخت‌های لازم را آماده کرده اند تا هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

فخلعی در خصوص دانشجویان خارجی این دانشگاه نیز اظهار کرد: حدود ۲ هزار دانشجو از کشورهای مختلف در دانشگاه تحصیل می‌کنند که بیشتر آنها از عراق و افغانستان هستند.