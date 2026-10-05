اعضای مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک با پیشنهاد برگزاری دوره بعدی انتخابات این کمیته برای مدت دو سال موافقت کردند؛ بر این اساس، انتخابات دوره بعدی در سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وششمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک صبح امروز (دوشنبه ۱۳ مهرماه) به ریاست دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در محل این کمیته برگزار شد.

در ابتدای این نشست، طبق دستورجلسه، گزارش اجرای مصوبات مجمع سال گذشته (۱۴۰۴)، گزارش حسابرس مالی و بازرس ارائه و پس از تشریح از سوی مسئولان مربوطه، به تأیید اعضای حاضر در مجمع رسید.

افزایش قابل ملاحظه بودجه، تصویب چارت سازمانی و ساختار تفصیلی، مشارکت فعال در راه‌اندازی فدراسیون پارادوومیدانی با تأکید وزارت ورزش و جوانان و همچنین آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه جایزه ملی جنبش پارالمپیک، از جمله اقدامات کمیته ملی پارالمپیک در سال گذشته بود که گزارش آن در این مجمع ارائه شد.

اما مهم‌ترین محور این جلسه به بررسی شرایط دوره جدید مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک اختصاص داشت، انتخاباتی که طبق برنامه قرار است در آذر ماه سال جاری برگزار شود.

در بسیاری از ساختار‌های ورزشی بین‌المللی، دوره‌های مدیریتی کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک متناسب با چرخه چهار ساله بازی‌های المپیک و پارالمپیک تنظیم می‌شود.

بر همین اساس و با پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان، موضوع هماهنگ‌سازی دوره مدیریتی کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک ایران با چرخه بازی‌ها در مجامع عمومی این دو کمیته مطرح شد.

در نهایت، اعضای مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک با این پیشنهاد موافقت کردند که انتخابات پیش‌رو در تاریخ تعیین‌شده برای یک دوره دو ساله برگزار شود و پس از آن، انتخابات دوره جدید چهار ساله در سال ۱۴۰۷ انجام گیرد.

تصمیم مشابهی نیز پیش از این درباره کمیته ملی المپیک اتخاذ شده است و مجمع انتخاباتی آن کمیته نیز در دی ماه پیش رو برای یک دوره دو ساله برگزار خواهد شد.

دکتر احمد دنیامالی در توضیح این تصمیم گفت: «این موضوع در کمیته ملی المپیک نیز مطرح شد و مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. انتخابات می‌بایست در شهریورماه انجام می‌شد، اما پیشنهاد کردیم دوره تیم فعلی به دلیل همزمانی با بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا سه ماه دیگر تمدید شود و در نهایت مجمع در دی‌ماه برگزار شود.»

وزیر ورزش افزود: «در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) یک اصل وجود دارد و آن احترام به قوانین هر کشور است. این موضوع درباره فدراسیون‌های جهانی نیز صدق می‌کند. خوشبختانه در دو سال گذشته هراسی از مجامع جهانی وجود نداشته است. ایران همواره در عرصه‌های بین‌المللی ورزش دارای اعتبار و آبرو بوده است و ما نیز با احترام به قوانین جهانی و رعایت اصالت قوانین ملی، امور را پیش برده‌ایم.»

وی ادامه داد: «از تیم فعلی کمیته ملی پارالمپیک که در یک فضای همدلانه، این تصمیم را با مشورت جمعی و با در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ کرد، قدردانی می‌کنم. قانون تعیین کرده است در کشور‌هایی که مرجع بالادستی وزارت ورزش است، می‌توان با اجماع چنین تصمیم‌هایی را اتخاذ کرد و نیازی به اصلاح اساسنامه وجود ندارد. خوشبختانه کمیته بین‌المللی پارالمپیک (IPC) نیز در جریان این روند قرار دارد و از آن استقبال کرده است.»

دکتر دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور کاروان ورزشکاران دارای معلولیت ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: «امیدواریم ورزشکاران ما بهترین نتیجه را در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی کسب کنند. با توجه به اینکه این روز‌ها در خطوط پروازی با مشکلاتی مواجه هستیم، تلاش خواهیم کرد بهترین امکانات و شرایط را برای این ورزشکاران فراهم کنیم تا آسیب و چالشی متوجه کاروان ایران نباشد. فدراسیون‌ها نیز در دوران جنگ زحمات زیادی کشیدند تا تیم‌ها را برای این رویداد مهم به آمادگی کامل برسانند.»

وزیر ورزش و جوانان در پایان، انتخاب شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» برای کاروان ایران را اقدامی پسندیده دانست و تأکید کرد در کنار انتخاب این شعار، باید تولیدات رسانه‌ای مرتبط و هدفمندی نیز انجام شود تا پیام آن از اثربخشی لازم برخوردار باشد.

بیست‌وششمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک در حالی به پایان رسید که اعضای مجمع با برگزاری انتخابات پیش روی این کمیته برای یک دوره دو ساله موافقت کردند تا از سال ۱۴۰۷، دوره مدیریتی چهار ساله کمیته با چرخه بازی‌های پارالمپیک هماهنگ شود.