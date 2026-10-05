مدیرکل صداوسیمای گیلان از اجرای رویداد «ایران جان» رسانه ملی در این استان طی هفته دوم دی ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقی ربانی، مدیرکل صداوسیمای گیلان در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با اشاره به رویداد «ایران جان» در رسانه ملی گفت: فلسفه اجرای این طرح، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان‌ها و شهرستان‌های کشور است.

او با بیان اینکه نوبت گیلان برای اجرای این رویداد، هفته دوم دی‌ماه پیش‌بینی شده است، افزود: در طول یک هفته، گیلان در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار خواهد گرفت و شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در استان گیلان مستقر خواهند شد.

مدیرکل صداوسیمای گیلان ادامه داد: شبکه خبر، برنامه‌های گفت‌وگومحور، برنامه‌های ویژه و بخش‌های مختلف خبری و تلویزیونی و رادیویی در این مدت به معرفی ظرفیت‌های گیلان، شهرستان‌ها، شخصیت‌ها، اماکن تاریخی، فرهنگی و رویداد‌های استان خواهند پرداخت.

ربانی بر ضرورت معرفی چهره‌های علمی، فرهنگی، تاریخی و هنری گیلان تأکید و تصریح کرد: نام بسیاری از بزرگان این استان برای مردم شناخته شده است، اما لازم است ابعاد زندگی و نقش آنان در تاریخ و فرهنگ کشور بیشتر معرفی شود.

علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و اقتصادی، بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای معرفی توانمندی‌های لاهیجان تأکید کرد و گفت: رویداد «ایران جان» فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان در سطح ملی است و باید از این فرصت برای شناساندن توانمندی‌ها، چهره‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی و رویداد‌های شاخص شهرستان لاهیجان استفاده کرد.

منبع: صداوسیما