باشگاه خبرنگاران جوان-وانیا یاوری نماینده استان کرمانشاه در رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس، با عملکردی درخشان در رده سنی زیر ۱۹ سال موفق شد تا فینال این مسابقات پیش برود و در نهایت با کسب مدال نقره، جایگاه نایب‌قهرمانی را از آن خود کند.

یاوری در مسیر رسیدن به دیدار نهایی، سه مسابقه را با نتایج مشابه سه بر صفر پشت سر گذاشت و بدون واگذاری حتی یک گیم، حریفان خود را شکست داد.

این پینگ‌پنگ‌باز کرمانشاهی در این مرحله برابر ورزشکارانی از کشور‌های گرجستان و قزاقستان به میدان رفت و با ارائه عملکردی قدرتمند راهی فینال شد.

نماینده ایران در دیدار پایانی به مصاف «جوزفینا نویمان» از آلمان رفت. یاوری در این مسابقه با وجود تلاش برای کسب عنوان قهرمانی، با نتیجه سه بر یک مقابل حریف آلمانی شکست خورد و به مدال نقره رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس بسنده کرد.

این مدال، دستاوردی قابل توجه برای تنیس روی میز ایران در رقابت‌های بین‌المللی رده جوانان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده حضور موفق ورزشکاران ایرانی در میادین برون‌مرزی است.

کسب این عنوان همچنین بار دیگر ظرفیت و استعداد ورزشکاران کرمانشاهی در رشته تنیس روی میز را نمایان کرد؛ رشته‌ای که در سال‌های اخیر شاهد حضور ورزشکاران این استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی بوده است.