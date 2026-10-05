تولید سالانه ۴۰۰ تن گوشت قرمز به همت عشایر استان قم

باشگاه خبرنگاران جوان-علی زنگنه روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به ظرفیت‌های جامعه عشایری قم بیان کرد: عشایر قم در قالب ۲ ایل «شاهسون» و «زند» و یک طایفه مستقل «کلکوهی» در مناطق مختلف استان مستقر هستند و نقش مهمی در تولید محصولات دامی و تأمین بخشی از نیازهای غذایی جامعه دارند.

وی افزود: عشایر کلکوهی بیشتر در منطقه دشت مسیله و قمرود، عشایر ایل شاهسون در محدوده جاده قدیم قم ـ تهران و شهرستان جعفرآباد و عشایر ایل زند در منطقه قلعه‌چم مستقر هستند.

رئیس اداره امور عشایر قم ادامه داد: بخش قابل توجهی از ییلاق عشایر استان در مراتع شهرستان زرندیه از توابع استان مرکزی، از جمله مراتع خشکرود و همچنین مراتع شاهزند انجام می‌شود و مراتع قشلاقی آنان نیز شامل مناطق دیر و مره، لب‌دریا، عباس‌آباد و قلعه‌چم است.

زنگنه با بیان اینکه تولیدات عشایر علاوه بر مصرف خانوار، بخشی نیز به بازار عرضه می‌شود، گفت: از جمله فرآورده‌های لبنی تولیدی عشایر می‌توان به شیر، ماست، پنیر، کره و کشک اشاره کرد که مجموع تولید این فرآورده‌ها حدود ۲۱۵ تُن است.

رئیس اداره امور عشایر قم ارزش اقتصادی سالانه تولیدات جامعه عشایری استان را حدود چهار هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در کنار تولیدات دامی، عشایر قم در حوزه صنایع دستی نیز فعال هستند و محصولاتی همچون قالی، قالیچه، شلوار اسلش و رویه صندل تولید می‌کنند.

زنگنه، استمرار خشکسالی را یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه عشایری استان دانست و اظهار کرد: کاهش بارندگی و نبود علوفه کافی در مراتع، در کنار افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هزینه تولید را برای عشایر افزایش داده و فشار اقتصادی بیشتری بر این جامعه وارد کرده‌است.

وی افزود: اداره امور عشایر استان در راستای کاهش این مشکلات، تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، ارائه تسهیلات، حمایت از تأمین علوفه و بهسازی زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر را در دستور کار قرار داده‌است.

رئیس اداره امور عشایر قم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین آب، گفت: طی یک سال گذشته بیش از سه هزار و ۸۰۰ مترمکعب آب شرب دام، با اعتبار یک میلیارد تومان، توسط یک دستگاه کامیون تانکردار اداره امور عشایر و با همکاری شرکت تعاونی عشایری در بین عشایر استان توزیع شده‌است.

وی ادامه داد: امسال نیز یک دستگاه کامیون تانکردار آبرسان سیار با اعتبار هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شده که در روزهای آینده به ناوگان آبرسانی سیار عشایر استان اضافه خواهد شد.

وی همچنین از خرید و توزیع ۶۰ دستگاه تانکر ذخیره آب ۲۰۰ لیتری با اعتبار ۲۸۳ میلیون تومان و بهسازی و مرمت یک حلقه چشمه و آبشخور با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

زنگنه با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی گفت: احداث یک دهانه پل به طول ۴۰ متر و عرض پنج متر با اعتبار بر چهار میلیارد تومان و همچنین بهسازی و ترمیم ۱۶ کیلومتر از ایلراه‌های عشایری با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات انجام شده در یک سال گذشته است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر از جمله تأمین آب، بهسازی راه‌های دسترسی و ایلراه‌ها و تأمین امکانات مورد نیاز برای زندگی و فعالیت تولیدی عشایر، از اولویت‌های اداره امور عشایر استان می‌باشد.

زنگنه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین نهاده‌های دامی عشایر گفت: طی یک سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره تولید و در بین جامعه عشایری توزیع شده‌است.

وی ادامه داد: همچنین با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از معیشت عشایر، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به میزان ۶ میلیارد تومان از طریق معرفی عشایر به بانک‌های عامل در اختیار متقاضیان قرار گرفته‌است.

رئیس اداره امور عشایر قم، تأمین تسهیلات برای خرید نهاده و علوفه دامی، بهسازی جایگاه دام و پرواربندی بره را از دیگر اقدامات حمایتی عنوان کرد و گفت: تأمین و توزیع کنسانتره و نهاده‌های دامی نیز با هدف کمک به تأمین نهاده مورد نیاز دام عشایر توسط شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی قم انجام شده‌است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی مورد نیاز عشایر در مناطق ییلاقی و قشلاقی بیان کرد: در یک سال گذشته ۲۴ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری و در اختیار عشایر قرار گرفته‌است.

زنگنه گفت: در نیمه نخست سال‌جاری بیش از ۱۰ تُن سوخت فسیلی شامل ۹۵۰ سیلندر گاز مایع ۱۱ کیلوگرمی نیز در بین جامعه عشایری استان توزیع شده‌است.

وی با بیان اینکه حمایت از عشایر تنها به تأمین نهاده و خدمات زیربنایی محدود نمی‌شود، تاکید کرد: توانمندسازی جامعه عشایری، توسعه کسب‌وکار و مشاغل خانگی، ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی از دیگر محورهای فعالیت اداره امور عشایر استان است.

وی گفت: در این مسیر، توانمندسازی شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی قم، ارائه آموزش‌های مهارتی و کاربردی و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای تقویت فعالیت‌های تولیدی عشایر دنبال خواهد شد.

رئیس اداره امور عشایر قم همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی روستا و عشایر در استان خبر داد و گفت: با توجه به نامگذاری ۱۵ مهرماه به عنوان «روز ملی روستا و عشایر»، این مراسم روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه در قم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم بزرگداشت روز ملی روستا و عشایر نیز روز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه از ساعت ۹:۴۵ در دهستان قمرود، جاده قمرود ـ کوه سفید، جنب سالن ورزشی روستای قمرود و در محل شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی ترتیب می‌یابد.

رئیس اداره امور عشایر قم در پایان گفت: برگزاری این مراسم فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نقش جامعه عشایری در تولید و اقتصاد استان و همچنین تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه عشایری است.