باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق روز دوشنبه در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری با موضوع بررسی ضوابط پدافند غیرعامل و احداث پناهگاه‌ها، با اشاره به پیشینه وجود ضوابط ساخت پناهگاه در قوانین معماری و شهرسازی کشور اظهار داشت: موضوع احداث پناهگاه در گذشته در ضوابط و مقررات ما وجود داشت، اما از دهه‌های گذشته با این تصور که دیگر جنگ یا حمله‌ای روی نخواهد داد، حالت اجباری آن حذف و به یک امر اختیاری تبدیل شد.

وی افزود: امروز حتی در کشوری مانند سوئیس که از امن‌ترین کشور‌های جهان به شمار می‌رود، ساخت پناهگاه در ساختمان‌های جدید نخستین اولویت است و حتی برای تهدیدات سنگین‌تر و پیشرفته مانند حملات اتمی نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت می‌گیرد؛ بنابراین نباید موضوعی به این درجه از اهمیت را به آینده موکول کرد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه افزایش احتمالی هزینه‌های ساخت نباید مانع از ارتقای ایمنی و پدافند غیرعامل شود، تصریح کرد: در گذشته زمانی که الزاماتی نظیر پنجره‌های دوجداره یا ضوابط سخت‌گیرانه آتش‌نشانی و دودبند‌ها ابلاغ شد، در ابتدا مقاومت‌هایی به دلیل افزایش هزینه‌ها وجود داشت، اما زمانی که اعطای پایان‌کار مشروط به اجرای این ضوابط شد، سازندگان تمکین کردند و اکنون این موارد به یک استاندارد پذیرفته‌شده تبدیل شده است. در موضوع پناهگاه نیز باید همین قاطعیت اجرایی اعمال شود.

صادق با بیان اینکه با دشمنی روبه‌رو هستیم که به هیچ‌یک از اصول انسانی پایبند نبوده و از تسلیحات جدید و مخرب بهره می‌برد، گفت: موکول کردن تصمیم‌گیری‌ها به آینده و عدم الزام قانونی، نتیجه‌ای جز تحمیل خسارات جانی جبران‌ناپذیر و ویرانی ساختمان‌ها نخواهد داشت؛ خساراتی که در نهایت بار مالی و اجرایی سنگین بازسازی را مجدد بر دوش شهر‌ها و دولت می‌گذارد.

وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس اضافه کرد: در دوران جنگ هشت‌ساله به‌محض به صدا درآمدن آژیر خطر مردم به مدارس پناه می‌بردند؛ لذا نباید در شرایط بحرانی همه امور و روند عادی زندگی جامعه به تعطیلی کشانده شود، بلکه باید با ایجاد زیرساخت‌های دفاعی و پناهگاهی، تاب‌آوری شهر‌ها را ارتقا داد.

وزیر راه و شهرسازی درباره تجهیز فضا‌های عمومی و استفاده از ظرفیت‌های شهری خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از حفاظت شهری به تجهیز مراکز و فضا‌های عمومی نظیر ایستگاه‌های مترو اختصاص دارد و در این راستا استانداران سراسر کشور متناسب با مقتضیات هر استان، موضوع تجهیز و ایمن‌سازی این مراکز را با اولویت‌بندی پیگیری و اجرایی کنند.

صادق در پایان با تعیین ضرب‌الاجل برای بازنگری ضوابط فنی پدافند غیرعامل دستور داد: دفتر مقررات ملی ساختمان موظف است ظرف یک تا دو هفته آینده با تشکیل جلسات فشرده، بازنگری در مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) را با فوریت کلید زده و اصلاحات لازم را برای الزام احداث پناهگاه در ساخت‌وساز‌های جدید و ساماندهی فضا‌های عمومی ابلاغ کند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر لزوم جلوگیری از دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی و جنگل‌های هیرکانی، از اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه برای توقف توسعه افقی شهر گرگان خبر داد و گفت که توسعه آتی شهر‌ها در استان‌های شمالی باید با رویکرد حفاظت از محیط زیست و همزمان پاسخگویی به نیاز‌های واقعی مسکن پیگیری شود.

وی با اشاره به حساسیت‌های ویژه در خصوص حفظ بافت‌های ارزشمند جنگلی تصریح کرد: موضوع حصر شهر گرگان و لزوم صیانت از جنگل‌های چند هزارساله هیرکانی، توجه و دقت‌نظری ویژه را می‌طلبد. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که هرگونه توسعه افقی شهر به سمت جنگل، خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد؛ تجربه‌ای که در روستای زیارت شاهد آن بودیم و عجین شدن ساخت‌وساز‌ها با عرصه‌های ارزشمند تاریخی و طبیعی، آسیب‌های جدی به این منطقه وارد کرد.

وی با بیان اینکه «وقتی از ضرورت صیانت از جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده سخن می‌گوییم، به این معنا نیست که باید نسبت به مطالبات و نیاز‌های مسکن مردم بی‌تفاوت باشیم»، افزود: ما موظفیم همزمان با تدوین ضوابط بازدارنده در برابر تجاوز به عرصه‌های طبیعی، راهکار‌های پاسخگویی به نیاز‌های درست مسکن را نیز طراحی و اجرا کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سیاستی که در دو سال گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری دنبال کردیم، جلوگیری از توسعه افقی در اراضی حساس استان‌های شمالی بوده است. این سیاست برای تک‌تک شهر‌های استان‌های شمالی باید با جدیت حداکثری اجرا شود تا از گسترش بی‌رویه شهر‌ها جلوگیری به عمل آید.

صادق در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون بلندمرتبه‌سازی در برخی محور‌های گرگان، گفت: موضوعات قابل بررسی در کمیته‌های فنی، باید با دقت مورد بازنگری قرار گیرند. در برخی نقاط محدود، امکان بلندمرتبه‌سازی (در سقف طبقات مشخص و کنترل‌شده) وجود دارد، اما این به معنای بلندمرتبه‌سازی در کل محور‌ها یا محور حساسی مانند ناهارخوران نیست. سیاست ما در این محور، محدود کردن عرض معابر و کنترل تعداد طبقات است که باید در کمیته فنی به نتیجه نهایی برسد.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری و مسئولان استانی در جلوگیری از تخلفات جدید در روستای زیارت و محور‌های حریم شهر گرگان اظهار داشت: با مراقبت‌های صورت گرفته، از بروز تخلفات جدید در این مناطق جلوگیری شده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته شاهد روند صعودی و نگران‌کننده تخلفات ساختمانی بودیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: از شهردار گرگان و اعضای شورای عالی انتظار می‌رود که در هرگونه تصمیم‌گیری برای اصلاحات ضوابط شهرسازی، اولویت اصلی خود را حفظ حریم جنگل‌های پیرامون گرگان قرار دهند. این توسعه باید به گونه‌ای رقم بخورد که ضمن حفظ داشته‌های طبیعی استان گلستان، زمینه‌ساز توسعه پایدار و متوازن در این منطقه باشد.

منبع: ایرنا