کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست مشکلی جدی است/ آزمون استخدامی برگزار خواهد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز دوشنبه در دیدار با محیط‌بانان و کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی در سازمان به‌ تدریج به مشکلی جدی تبدیل شده که برای جبران این کمبود سند نیروی انسانی سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و به تصویب رسیده است.

وی افزود: بر پایه این سند، قرار است متناسب با اولویت‌های سازمان نیروی انسانی مورد نیاز به‌ صورت سالانه به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل استان‌ها تزریق شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سال جاری جذب ۴۸۰ نیروی انسانی برای این سازمان به تصویب رسیده است و آزمون استخدامی این نیروها برگزار خواهد شد.

انصاری گفت: کمبود نیرو تنها به حوزه محیط‌بانی محدود نمی‌شود و سازمان در بخش‌هایی مانند حقوقی و فناوری اطلاعات نیز با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه است.

وی افزود: در حوزه حقوقی بخشی از امور سازمان باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود، همچنین با توجه به حرکت سازمان به سمت فناوری‌های نوین و هوشمندسازی مناطق، تامین نیروی متخصص فناوری اطلاعات نیز ضروری است.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی در شرایطی است که سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با کمبود امکانات، تجهیزات، خودروهای عملیاتی و زیرساخت‌ها نیز مواجه است و این عقب‌ماندگی در طول سال‌های گذشته انباشته شده است.

انصاری درباره تامین خودروهای مورد نیاز سازمان نیز گفت: سال گذشته شمار قابل توجهی خودرو به سازمان داده شد اما این میزان همچنان با نیاز واقعی فاصله دارد و جبران عقب‌ماندگی موجود به منابع بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی مناطق نیز با توجه به کمبود نیروی انسانی از اولویت‌های سازمان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از این ظرفیت‌ها بخشی از کمبود نیرو را جبران کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جنگ ۱۲ روزه موجب کند شدن بخشی از برنامه‌ها و اقدام‌های سازمان شد اما برنامه‌های مربوط به تامین تجهیزات، زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین متوقف نشده است و همچنان پیگیری می‌شود.

انصاری اظهار کرد: سازمان به عدالت در پرداخت‌ها اعتقاد دارد و بخشی از تفاوت پرداختی میان دستگاه‌ها ناشی از قوانین و احکام بالادستی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و از طریق پرداخت‌های رفاهی، بخشی از این تفاوت‌ها را جبران کنیم و موضوع افزایش پایه حقوق کارکنان به‌ ویژه محیط‌بانان نیز پیگیری شده است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: با وجود تلاش برای افزایش حقوق کارکنان، سرعت تورم بیشتر است و به همین دلیل همچنان با شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.

انصاری همچنین درباره عوارض آلایندگی گفت: بر پایه قانون، کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست صنایع آلاینده و میزان آلایندگی آنها را مشخص می‌کنند و عوارض دریافت‌ شده بر اساس محل استقرار صنایع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست سال‌هاست نسبت به این موضوع انتقاد دارد و معتقد است قانون عوارض آلایندگی باید به‌ گونه‌ای اصلاح شود که این منابع در وهله نخست برای کاهش آلودگی و جلوگیری از استمرار آلایندگی همان صنایع هزینه شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دولت قبل آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید صرف امور محیط زیست شهری و روستایی شود و سازمان نیز بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت داشته باشد.

انصاری افزود: مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز، آموزش و فرهنگ‌سازی و دیگر موضوع‌های محیط زیست شهری و روستایی از جمله حوزه‌هایی است که می‌توان از این ظرفیت برای آنها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون عوارض آلایندگی همچنان پیگیری می‌شود تا بخشی از این منابع به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد و برای ارائه تسهیلات با هدف کاهش و جلوگیری از استمرار آلودگی هزینه شود.

معاون رئیس‌جمهور درباره دیگر مطالبات کارکنان نیز گفت: موضوع حق کشف، بیمه تکمیلی، پوشاک و دیگر موارد مطرح‌ شده از سوی کارکنان بررسی و در چارچوب قوانین پیگیری خواهد شد.

انصاری درباره تامین لباس کارکنان اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ بخشی از اختیار خرید لباس به استان‌ها واگذار شد اما در خریدها وحدت و انسجام مورد انتظار رعایت نشد و به همین دلیل نظرهای استان‌ها دوباره دریافت و در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ خواهد شد.

وی با قدردانی از کوشندگی محیط‌بانان و کارکنان حفاظت محیط زیست گفت: انتظار داریم همکاران سازمان در چارچوب حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت فعالیت کنند و با وجود شرایط موجود همه ظرفیت‌ها برای حفاظت از محیط زیست به کار گرفته شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد ایلام افزود: این استان از استان‌های پیشرو در زمینه تشکل‌های مردم‌نهاد است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست به شکل بهینه استفاده کرد.

انصاری تاکید کرد: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است و مجموعه مدیران سازمان این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند اما در کنار آن باید واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.