کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست مشکلی جدی است/ آزمون استخدامی برگزار خواهد شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کمبود نیروی انسانی در سازمان به‌ تدریج به مشکلی جدی تبدیل شده که برای جبران این کمبود سند نیروی انسانی سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و به تصویب رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری روز دوشنبه در دیدار با محیط‌بانان و کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی در سازمان به‌ تدریج به مشکلی جدی تبدیل شده که برای جبران این کمبود سند نیروی انسانی سازمان با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و به تصویب رسیده است.

وی افزود: بر پایه این سند، قرار است متناسب با اولویت‌های سازمان نیروی انسانی مورد نیاز به‌ صورت سالانه به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل استان‌ها تزریق شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سال جاری جذب ۴۸۰ نیروی انسانی برای این سازمان به تصویب رسیده است و آزمون استخدامی این نیروها برگزار خواهد شد.

انصاری گفت: کمبود نیرو تنها به حوزه محیط‌بانی محدود نمی‌شود و سازمان در بخش‌هایی مانند حقوقی و فناوری اطلاعات نیز با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه است.

وی افزود: در حوزه حقوقی بخشی از امور سازمان باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود، همچنین با توجه به حرکت سازمان به سمت فناوری‌های نوین و هوشمندسازی مناطق، تامین نیروی متخصص فناوری اطلاعات نیز ضروری است.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: کمبود نیروی انسانی در شرایطی است که سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با کمبود امکانات، تجهیزات، خودروهای عملیاتی و زیرساخت‌ها نیز مواجه است و این عقب‌ماندگی در طول سال‌های گذشته انباشته شده است.

انصاری درباره تامین خودروهای مورد نیاز سازمان نیز گفت: سال گذشته شمار قابل توجهی خودرو به سازمان داده شد اما این میزان همچنان با نیاز واقعی فاصله دارد و جبران عقب‌ماندگی موجود به منابع بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی مناطق نیز با توجه به کمبود نیروی انسانی از اولویت‌های سازمان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از این ظرفیت‌ها بخشی از کمبود نیرو را جبران کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جنگ ۱۲ روزه موجب کند شدن بخشی از برنامه‌ها و اقدام‌های سازمان شد اما برنامه‌های مربوط به تامین تجهیزات، زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین متوقف نشده است و همچنان پیگیری می‌شود.

انصاری اظهار کرد: سازمان به عدالت در پرداخت‌ها اعتقاد دارد و بخشی از تفاوت پرداختی میان دستگاه‌ها ناشی از قوانین و احکام بالادستی است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و از طریق پرداخت‌های رفاهی، بخشی از این تفاوت‌ها را جبران کنیم و موضوع افزایش پایه حقوق کارکنان به‌ ویژه محیط‌بانان نیز پیگیری شده است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: با وجود تلاش برای افزایش حقوق کارکنان، سرعت تورم بیشتر است و به همین دلیل همچنان با شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.

انصاری همچنین درباره عوارض آلایندگی گفت: بر پایه قانون، کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست صنایع آلاینده و میزان آلایندگی آنها را مشخص می‌کنند و عوارض دریافت‌ شده بر اساس محل استقرار صنایع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست سال‌هاست نسبت به این موضوع انتقاد دارد و معتقد است قانون عوارض آلایندگی باید به‌ گونه‌ای اصلاح شود که این منابع در وهله نخست برای کاهش آلودگی و جلوگیری از استمرار آلایندگی همان صنایع هزینه شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دولت قبل آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید صرف امور محیط زیست شهری و روستایی شود و سازمان نیز بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت داشته باشد.

انصاری افزود: مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز، آموزش و فرهنگ‌سازی و دیگر موضوع‌های محیط زیست شهری و روستایی از جمله حوزه‌هایی است که می‌توان از این ظرفیت برای آنها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون عوارض آلایندگی همچنان پیگیری می‌شود تا بخشی از این منابع به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد و برای ارائه تسهیلات با هدف کاهش و جلوگیری از استمرار آلودگی هزینه شود.

معاون رئیس‌جمهور درباره دیگر مطالبات کارکنان نیز گفت: موضوع حق کشف، بیمه تکمیلی، پوشاک و دیگر موارد مطرح‌ شده از سوی کارکنان بررسی و در چارچوب قوانین پیگیری خواهد شد.

انصاری درباره تامین لباس کارکنان اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ بخشی از اختیار خرید لباس به استان‌ها واگذار شد اما در خریدها وحدت و انسجام مورد انتظار رعایت نشد و به همین دلیل نظرهای استان‌ها دوباره دریافت و در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ خواهد شد.

وی با قدردانی از کوشندگی محیط‌بانان و کارکنان حفاظت محیط زیست گفت: انتظار داریم همکاران سازمان در چارچوب حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت فعالیت کنند و با وجود شرایط موجود همه ظرفیت‌ها برای حفاظت از محیط زیست به کار گرفته شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد ایلام افزود: این استان از استان‌های پیشرو در زمینه تشکل‌های مردم‌نهاد است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای حفاظت از محیط زیست به شکل بهینه استفاده کرد.

انصاری تاکید کرد: بهبود وضعیت معیشتی کارکنان از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است و مجموعه مدیران سازمان این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند اما در کنار آن باید واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، آزمون استخدامی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۳:۴۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
تو رو خدا به دهه شصتی های بیکار هم رحم کنید سن استخدامی رو واسه دهه شصتی ها هم در نظر بگیرید به خاطر بیکاری زن بهمون نمی‌دن
سپاسگزارم از لطف شما
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۳
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