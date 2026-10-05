فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر پشتیبانی قاطع پلیس از فعالان اقتصادی، بازاریان و اصناف گفت: شما عزیزان لانچرزن‌های جنگ اقتصادی هستید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت پلیس، در چهارمین روز از هفته فراجا همایش ملی «پلیس، امنیت، اصناف» با حضور سردار «احمد رضا رادان»؛ فرمانده کل انتظامی کشور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور فرماندهی انتظامی استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

سردار رادان اظهار کرد: یادمان باشد برای امنیت این کشور چه کسانی را از دست دادیم؛ از بچه‌ها و دانش آموزان میناب تا فرماندهان و قائد شهید ... اگر شما ما را به عنوان افسران جنگ نرم خطاب می‌کنید و ما شما عزیزان، فعالان اصناف و بازار را افسران جنگ اقتصادی خطاب می‌کنیم، یادمان باشد شأن و اصل معنی افسر، «سربازی» است.

وی با گریزی بر پیشینه بازار و بازاریان افزود:بازاریان همواره پشتیبان انقلاب بوده و هستند، بازاریان تمرین استقامت در برابر دشمن را از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی انجام داده و همواره در پشتیبانی از انقلاب خوش درخشیدند؛ دشمنان دردوران دفاع مقدس و جنگ، شریان‌های اقتصادی ما را هدف قرار دادند و این بازار و بازاریان بودند که با نقش آفرینی درست و به موقع، فضای مربوطه را مدیریت کردند.

فرمانده کل انتظامی با اشاره به نقش بازاریان و فعالان اصناف در شکست دشمن ادامه داد: امروز دشمن به جنگ اقتصادی متوسل شده است، اما در چنین شرایطی شما عزیزان به نقش و جایگاه خود واقف بوده و هستید البته این نقش و جایگاه شما عزیزان را دشمن هم می‌داند، اما شما بازاریان لانچرزن‌های جنگ اقتصادی هستید.
سردار رادان با تاکید بر لزوم حمایت و پشتیبانی همه جانبه از اصناف و بازاریان تاکید کرد: شما عزیزان باید به توطئه‌های دشمنان در این حوزه آگاه و مسلط باشید که هستید.

ما در کنار و حامی بازاریان و اصناف حامی هستیم

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: امنیت و اقتصاد در پیوند با هم هستند و لازم و ملزوم هم هستند. نیرو‌های مسلح با حمایت ملت مبعوث، ابهت پوشالی دشمن را شکستند و آخرین میخ را بر تابوت دشمن هم خواهیم زد البته در کنار و همراهی شما افسران جنگ اقتصادی.

سردار رادان با اشاره به برنامه‌های دشمن تاکید کرد: شما عزیزان تا کنون به درستی مدیریت فضای مرتبط با نقش و فعالیت خود را انجام داده و البته دولت هم پای کار بود، قطعا بعد از این نیز رویکرد شما عزیزان همین خواهد بود.

فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: قاچاقچی و محتکر کالا و هر آنچه که به بازار ما ضربه بزند، دزد امنیت اقتصادی ماست و وطن فروش است و ما بر خود وظیفه می‌دانیم در برخورد جدی و قاطع با این افراد، به نوعی امنیت اقتصادی را برای فعالیت شما عزیزان فراهم کنیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی، بازار و اصناف تاکید کرد: در کنار شما، با شما و پشتیبان شما عزیزان هستیم. 
 
گفتنی است در این نشست نمایندگانی از اصناف و بازاریان به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و از برخی خانواده شهدا و برترین‌های حوزه فعالیت اصناف تجلیل شد.

برچسب ها: پلیس ، اصناف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
خسته نباشی سردار . خدا بهت عزت و طول عمر بده .
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
خیلی‌هاشون واقعا بی وجدان و نامردن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
بعد کل زندگی ما ۵ میلیارد نی خخخخ
۰
۱
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