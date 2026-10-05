مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: هم اینک سد دوستی به عنوان اصلی ترین تامین کننده نیاز آبی مشهد به میزان ۱۸ میلیون متر مکعب معادل دو درصد ظرفیتش آب دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اسماعیلیان گفت: میزان برداشت روزانه آب از سد دوستی در شهریورماه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه بود که این رقم اکنون به کمتر از هزار لیتر بر ثانیه رسیده است.

وی اضافه کرد: مجموع آب موجود پشت سایر سدهای تامین کننده آب مشهد شامل؛ طرق، ارداک و کارده نیز حدود ۶ میلیون متر مکعب است و هیچ برداشتی از آن ها انجام نمی شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: اکنون چاه‌ها و سفره‌های زیرزمینی منابع اصلی تامین کننده آب مشهد هستند و در واقع منابع سطحی را از دست داده ایم.

اسماعیلیان گفت: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های مدیریت توزیع و مصرف و اجرای پروژه های تامین آب مشهد از شرایط موجود بدون جیره‌بندی عبور کنیم.

وی از شهروندان خواست تا با پرهیز از مصارف غیرمجاز و رعایت مدیریت مصرف همراهی لازم را در فصول سرد سال نیز داشته باشند.