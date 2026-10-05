رئیس پلیس امنیتی اقتصادی فراجا گفت: در پی انتشار قیمت‌های کاذب و غیرواقعی ارز در برخی سایت‌ها، برخورد قضایی و پلیسی با منتشرکنندگان آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحیمی رئیس پلیس امنیتی اقتصادی فراجا در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت برخی سایت‌های خارج از کشور در زمینه اعلام قیمت‌های غیرواقعی ارز، گفت: ماهیت این سایت‌ها مشخص است، اما گلایه اصلی ما از سایت‌های داخلی است که بدون مشخص بودن مجوز و هماهنگی، اقدام به انتشار قیمت‌های کاذب می‌کنند.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه دادستان تهران، مقرر شده است از امروز برخورد با سایت‌هایی که قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز را اعلام می‌کنند، آغاز شود.

این مسئول تأکید کرد: هر سایتی که اقدام به اعلام قیمت‌های کاذب ارز کند، باید بداند که برخورد قضایی و پلیسی با آن به‌طور جدی انجام خواهد شد.

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برچسب ها: پلیس ، قیمت ارز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
راست میگی بروچندآقازاده ووزیربازداشت کن که ریشه ای اصلی آنهاهستن خط نشان توخالی بسه است
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
یعنی الان دلار ۲۷۰ هزار تومنی میگی دروغ؟؟؟ یا قیمت سکه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۵
شما بگو بقیه حبابه شما قیمت طلا و‌تورم و ارز رو‌بگو ما از همونجا میاییم می گیریم
۱
۳
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