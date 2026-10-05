باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحیمی رئیس پلیس امنیتی اقتصادی فراجا در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت برخی سایت‌های خارج از کشور در زمینه اعلام قیمت‌های غیرواقعی ارز، گفت: ماهیت این سایت‌ها مشخص است، اما گلایه اصلی ما از سایت‌های داخلی است که بدون مشخص بودن مجوز و هماهنگی، اقدام به انتشار قیمت‌های کاذب می‌کنند.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه دادستان تهران، مقرر شده است از امروز برخورد با سایت‌هایی که قیمت‌های دروغین و غیرواقعی ارز را اعلام می‌کنند، آغاز شود.

این مسئول تأکید کرد: هر سایتی که اقدام به اعلام قیمت‌های کاذب ارز کند، باید بداند که برخورد قضایی و پلیسی با آن به‌طور جدی انجام خواهد شد.