باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - همزمان با گرامیداشت روز جهانی اسکواش و در روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، مسئولان هیأت اسکواش استان در دیدار‌هایی جداگانه با سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان و شهردار شهرکرد، مسائل، ظرفیت‌ها و راهکار‌های توسعه این رشته ورزشی را بررسی کردند.

در نخستین دیدار، آرش محمدی نافچی بنیانگذار و رئیس هیأت اسکواش استان و زهرا فضائلی‌پور نایب‌رئیس هیأت با محمدرضا ولی‌پور سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان دیدار و درباره روند توسعه اسکواش در چهارمحال‌وبختیاری گفت‌و‌گو کردند.

ولی‌پور در این دیدار با تبریک روز جهانی اسکواش، از تلاش‌های مستمر آرش محمدی نافچی در مسیر بنیانگذاری، توسعه و تثبیت این رشته در استان قدردانی کرد و گفت: روند فعالیت‌های هیأت اسکواش را از نزدیک شاهد بوده‌ام و این هیأت در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که با کمبود زیرساخت‌های لازم مواجه بود، اما با پیگیری، تدبیر و استمرار فعالیت‌ها، گام‌های موثری برای شکل‌گیری و توسعه این رشته برداشته شد.

وی همچنین از زهرا فضائلی‌پور نایب‌رئیس هیأت اسکواش استان، به دلیل همراهی و حضور فعال در برنامه‌ها و پیگیری مسائل این رشته تقدیر کرد.

در این نشست، دغدغه‌ها و مشکلات اسکواش استان احصا و راهکار‌های لازم برای رفع موانع، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه این رشته مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از این دیدار، از آرمان محمدی نافچی و شقایق مولایی کوچکی دو داور رسمی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، تقدیر شد. این دو داور طی سال‌های اخیر در جمع داوران رسمی فدراسیون حضور داشته و در سال جاری نیز قضاوت مسابقات مختلف در سطح ملی و کشوری را برعهده داشته‌اند.

همچنین محمدرضا ولی‌پور با اهدای لوح سپاس از آرش محمدی نافچی به پاس بنیانگذاری و تلاش‌های مستمر برای توسعه اسکواش چهارمحال‌وبختیاری تجلیل کرد.

در ادامه برنامه‌های گرامیداشت روز جهانی اسکواش، اعضای هیأت اسکواش استان با حضور در شهرداری شهرکرد با محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد و رئیس شورای اسلامی شهرکرد دیدار کردند.

در این نشست نیز بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اسکواش، حمایت مدیریت شهری از ورزش‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش این رشته در شهرکرد تأکید شد.

واحدیان با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه اسکواش در استان، از تلاش‌های آرش محمدی نافچی بنیانگذار و رئیس هیأت اسکواش استان و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، قدردانی کرد و گفت: پیگیری‌های مستمر و ارتباط مؤثر هیأت اسکواش با مجموعه مدیریت شهری موجب شد ظرفیت‌های این رشته بیشتر شناخته شود و شورای اسلامی شهر و شهرداری شهرکرد نیز برای حمایت و همراهی با آن وارد عمل شوند.

شهردار شهرکرد افزود: حمایت از هیأت‌های ورزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت جوانان و شناسایی استعداد‌های ورزشی، بخشی از مسئولیت اجتماعی مدیریت شهری در مسیر ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شهروندان است.

در این دیدار، اعضای هیأت اسکواش استان نیز بر تداوم تعامل میان هیأت، شورای اسلامی شهر و شهرداری شهرکرد برای توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت گسترده‌تر ورزشکاران و استعداد‌های این رشته تأکید کردند.

در پایان نیز با اهدای لوح سپاس، از شهردار و رئیس شورای اسلامی شهرکرد به پاس حمایت و همراهی با خانواده اسکواش استان تقدیر شد.

کسب کرسی هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران توسط آرش محمدی نافچی نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های مدیریتی استان در سطح ملی، می‌تواند زمینه تقویت ارتباطات فدراسیونی، توسعه همکاری‌ها و جلب حمایت‌های ملی برای پیشبرد برنامه‌های اسکواش چهارمحال‌وبختیاری را فراهم کند.