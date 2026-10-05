محسن پاکنژاد پس از ماه‌ها قرار گرفتن در معرض انتقادهای پارلمانی، پرسش‌های نظارتی و حتی طرح استیضاح، سرانجام از وزارت نفت کنار رفت.

سجاد موسوی؛ کارشناس رسانه - محسن پاکنژاد سرانجام از وزارت نفت رفت؛ استعفایی که با پذیرش مسعود پزشکیان همراه شد و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرده است که پاکنژاد پیش‌تر نیز به دلایل شخصی درخواست استعفا داده بود و این بار با درخواست او موافقت شد.

با این حال، استعفای وزیر نفت را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری و شخصی دید. این استعفا در شرایطی رخ داد که وزارت نفت طی ماه‌های گذشته با انتقادهای جدی پارلمانی، پرسش‌های متعدد درباره عملکرد وزارتخانه و حتی طرح استیضاح مواجه بود؛ مسائلی که نشان می‌دهد با تغییر وزیر، ضرورت پاسخگویی درباره عملکرد این وزارتخانه پایان نمی‌یابد.

نخستین نشانه‌های جدی این فشار پارلمانی در دی‌ماه ۱۴۰۳ آشکار شد؛ زمانی که طرح استیضاح پاکنژاد در سامانه مجلس ثبت شد. اگرچه این طرح در آن مقطع به مرحله اعلام وصول نرسید، اما ثبت استیضاح تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم نشان داد که عملکرد وزارت نفت از همان ابتدا زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفته است.

در ادامه، انتقادها از سطح مخالفت با شخص وزیر فراتر رفت و موضوعاتی همچون اجرای تکالیف برنامه هفتم، افزایش تولید، توسعه صادرات، ارزآوری و نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها را دربر گرفت.

در همین چارچوب، زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌ها را نسبت به عملکرد پاکنژاد داشت. او در تیرماه ۱۴۰۵، وزارت نفت را در «اولویت نخست اصلاح کابینه» دانست. قیصری عملکرد این وزارتخانه را در اجرای برنامه‌های ارائه‌شده هنگام رأی اعتماد و انجام تکالیف قانونی مورد انتقاد قرار داد و درباره وضعیت ارزآوری و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌ها نیز هشدار داد.

قیصری همچنین معتقد بود بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی وزارت نفت، به‌‌جای تمرکز بر افزایش تولید، توسعه صادرات، احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده و حل مسائل اساسی صنعت نفت، صرف تغییرات مدیریتی و عزل و نصب‌ها شده است.

در کنار این مواضع، مالک شریعتی نیز از جمله نمایندگانی بود که بارها درباره نحوه فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها و بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت، سؤال و ابهام مطرح کرد. او در اظهارات خود درباره منابع بازنگشته حاصل از فروش نفت و عملکرد واسطه‌های فروش، بر ضرورت بررسی دقیق این فرآیند تأکید کرده و خواستار شفاف شدن سازوکار فروش و بازگشت درآمدهای نفتی شده است.

اهمیت این موضوع در آن است که بحث دیگر صرفاً درباره یک مدیر یا یک انتصاب نیست؛ مسئله، منابع ملی است. وقتی درباره نحوه فروش نفت، طرف‌های معامله، نقش واسطه‌ها، میزان تعهدات خریداران و زمان بازگشت منابع ارزی ابهام مطرح می‌شود، پاسخگویی دقیق و بررسی مستند آن، یک ضرورت نظارتی است.

این حساسیت زمانی بیشتر شد که در صحن مجلس درباره واگذاری بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران به‌صورت اعتباری و بدون اخذ تضمین و همچنین ابهام درباره سرنوشت بخشی از این محموله‌ها، مطالبی مطرح شد. بر اساس این اظهارات، تنها حدود ۳۰ میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل شده و درباره بیش از ۵۶ میلیون بشکه پرسش‌هایی مطرح است.

اکنون با استعفای پاکنژاد، یک پرسش اساسی باقی است: آیا با تغییر وزیر، این مسائل نیز پایان می‌یابد؟

پاسخ روشن است: خیر.

استعفای پاکنژاد می‌تواند پایان یک دوره مدیریتی باشد، اما پایان مطالبه شفافیت و پاسخگویی نیست. اکنون دولت باید در انتخاب وزیر جدید، تجربه این دوره و مجموعه هشدارها و پرسش‌های مطرح‌شده در مجلس را مدنظر قرار دهد؛ چراکه وزارت نفت در شرایط امروز، بیش از هر زمان دیگری به مدیریتی تخصصی، شفاف و پاسخگو نیاز دارد و جای آزمون و خطا نیست.

برچسب ها: استعفای وزیر ، وزیر نفت
خبرهای مرتبط
وزیر نفت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
قطع صادرات گاز به عراق به‌دلیل محدودیت‌های عملیاتی است
وزیر نفت استعفا داد/ حمید بورد سرپرست شد
سوال مجلس از وزیر نفت درباره لغو قراردادهای فروش نفت به چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ضربه کاری ترامپ به دوستان قدیمی؛ واشنگتن هزینه گنده‌گویی دونالد را می‌پردازد
صفحه نخست روزنامه‌ها –دوشنبه ۱۳ مهر
تا پایان سال شاهد قطع برق و گاز خواهیم بود/ مذاکره با ترکمنستان برای تامین گاز استان‌های شمالی
تذکر دیوان محاسبات درخصوص فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن
طحان نظیف: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است
مولابیگی: حدود صلاحیت مقرره‌گذاران باید به‌صورت شفاف مشخص شود
عارف: دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند
چرا سایه جنگ دوباره سنگین شده است؟
آخرین اخبار
چرا سایه جنگ دوباره سنگین شده است؟
عارف: دولت متعهد است تحت هر شرایطی معیشت مردم را تأمین کند
مولابیگی: حدود صلاحیت مقرره‌گذاران باید به‌صورت شفاف مشخص شود
تذکر دیوان محاسبات درخصوص فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن
طحان نظیف: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است
تا پایان سال شاهد قطع برق و گاز خواهیم بود/ مذاکره با ترکمنستان برای تامین گاز استان‌های شمالی
ضربه کاری ترامپ به دوستان قدیمی؛ واشنگتن هزینه گنده‌گویی دونالد را می‌پردازد
صفحه نخست روزنامه‌ها –دوشنبه ۱۳ مهر
طبق مصوبه شعام یک چهارم نمایندگان در صحن مجلس حضور می‌یابند
سردار فدوی: برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی در خلیج فارس حضور ندارد
رئیس جمهور در حکمی حمید بورد را به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب کرد
جلسه سران قوا برگزار شد
وزیر نفت استعفا داد/ حمید بورد سرپرست شد
پزشکیان: درخشش بانوان ورزشکار نشان داد فرصت برابر، زمینه‌ساز افتخار آفرینی است
رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران را تبریک گفت
دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
عارف: موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم نوید بخش ظهور نسلی خلاق و خودباور است
فرمانده کل سپاه: جوانان ایران مسیر پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهند
برگزاری انتخابات شوراها در کل کشور/ زمان دقیق متعاقبا اعلام می‌شود
زینی‌وند: تاریخی برای انتخابات شوراها مشخص نشده است
غریب‌آبادی: نظرات آمریکا درباره طرح ۷ روزه ایران در حال بررسی است
حضور رئیس جمهور در مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه
تصویب آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان خارج از کشور در هیات دولت
سخنگوی سپاه: جنگ با ایران یا با مردم آمریکا؟
حاجی‌بابایی: وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع تا پایان مهر به مجلس معرفی می‌شوند
خون شهدای مقاومت پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی کنار زده است
سرلشکر عبداللهی: فراجا در جنگ و کودتا جلوی تجزیه ایران را گرفت