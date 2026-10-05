باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اقتصاد شهر کریفی ریگ، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای بقا تلاش می‌کند؛ زیرا حملات هوایی روسیه فعالیت کارخانه بزرگ فولاد و معادن این شهر را مختل کرده و به فروپاشی اقتصاد محلی منجر شده است.

الکساندر ویلکول، شهردار کریفی ریگ گفت که این شهر صنعتی گسترده که در امتداد رودخانه «اینهولتس» قرار دارد، تمام تلاش خود را برای ادامه حیات اقتصادی به کار گرفته است.

در ماه سپتامبر گذشته، بزرگ‌ترین مالک تاسیسات صنعتی شهر، یعنی مجتمع بزرگ معدنی و فلزی «آرسلورمیتال»، پس از مجموعه‌ای از حملات موشک‌های بالستیک روسیه که خطوط تولید را از کار انداخت، فعالیت کارخانه را متوقف کرد. به گفته ویلکول، چشم‌انداز سال آینده نیز نامطلوب به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فشار مالی بر این شهر با حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی اوکراین است؛ آن هم در شرایطی که دولت این کشور تلاش می‌کند با بزرگ‌ترین بحران مالی خود از سال ۲۰۲۲ مقابله کند.

کریفی ریگ در مرکز اوکراین واقع شده و یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی و اقتصادی این کشور در حوزه معدن به شمار می‌رود.

رودیون میروشینک، سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت خارجه روسیه، تاکید کرد حملات به مواضع نظامی اوکراین که وزارت دفاع روسیه از تشدید آنها در واکنش به تهدید‌های ولودیمیر زلنسکی خبر داده، با هدف سلب توانایی مقامات کی‌یف برای انجام حملاتی صورت می‌گیرد که می‌تواند به اقتصاد روسیه آسیب بزند.

به گفته منابع روس، نیرو‌های این کشور در واکنش به حملات آنچه «حملات تروریستی رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه» خوانده شده، به‌صورت روزانه مجتمع‌های صنعتی-نظامی اوکراین را هدف قرار می‌دهند. این اهداف شامل مراکز تولید و نگهداری پهپاد‌های دوربرد و میان‌برد، مراکز تصمیم‌گیری، بنادر و زیرساخت‌های اوکراینی مورد استفاده برای اهداف نظامی است.

منبع: اسپوتنیک