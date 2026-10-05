مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت:در حال حاضر ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی وجود ندارد و حدود ۱۲۰ قلم کالا، از جمله تلویزیون، کولر گازی و برخی لوازم خانگی کوچک، وارد کشور می‌شوند.

محمد وصالی غمصری با اشاره به آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی امروز به مرحله بلوغ رسیده و مقایسه میزان تولید با نیاز بازار نشان می‌دهد که ظرفیت تولید داخلی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

 وی افزود: در سال ۱۳۹۷ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید می‌شد، در حالی که نیاز بازار حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون دستگاه بود؛ اما در سال ۱۴۰۴ میزان تولید به حدود ۱۹ تا ۱۹.۵ میلیون دستگاه رسیده که فاصله بسیار کمتری با نیاز ۱۹ تا ۲۰ میلیون دستگاهی بازار دارد.

  واردات حدود ۱۲۰ قلم لوازم خانگی

 مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به وضعیت واردات در این حوزه گفت: در حال حاضر ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی وجود ندارد و حدود ۱۲۰ قلم کالا، از جمله تلویزیون، کولر گازی و برخی لوازم خانگی کوچک، وارد کشور می‌شوند.

 وصالی غمصری افزود: این واردات بر اساس ضوابط و اسناد رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض قانونی و مالیات انجام می‌شود و سیاست‌گذاری در این بخش باید به گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیاز بازار، از تولید داخلی نیز حمایت شود.

  واردات قطعه گران‌تر از واردات کالای کامل

 وی یکی از چالش‌های مهم صنعت لوازم خانگی را ساختار عوارض گمرکی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، تولیدکننده‌ای که قصد دارد قطعات مورد نیاز خود را وارد و محصول نهایی را در داخل کشور تولید کند، با نرخ بالاتری از عوارض مواجه است؛ در حالی که واردات همان محصول به صورت کامل می‌تواند با نرخ عوارض پایین‌تری انجام شود.

 مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت توضیح داد: برای نمونه، در تولید یخچال، واردات قطعات می‌تواند مشمول حدود ۲۸ درصد عوارض شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و همچنین هزینه‌های دیگر باشد، در حالی که واردات محصول کامل در شرایط مورد اشاره حدود ۱۵ درصد عوارض دارد.

 وی تأکید کرد: این تفاوت در ساختار تعرفه‌ها نیازمند بررسی و اصلاح از سوی بخش‌های اقتصادی و گمرکی کشور است؛ چرا که حمایت از تولید داخلی باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده برای ساخت محصول در داخل با هزینه بیشتری نسبت به واردات کالای کامل مواجه نشود.

 میانگین بومی‌سازی در صنعت لوازم خانگی ۶۵ درصد است

 وصالی غمصری درباره میزان بومی‌سازی در صنعت لوازم خانگی نیز گفت: میانگین میزان بومی‌سازی در این صنعت حدود ۶۵ درصد است، هرچند این میزان در محصولات مختلف متفاوت است.

 وی افزود: میزان بومی‌سازی در صنعت یخچال حدود ۷۰ درصد، در ماشین لباسشویی حدود ۶۵ درصد و در تلویزیون حدود ۳۵ درصد است.

 مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با اشاره به انتقادهایی درباره مونتاژی بودن بخشی از محصولات داخلی تصریح کرد: ارزیابی تولید داخلی باید بر اساس میزان ساخت داخل، زنجیره تأمین، فناوری و ارزش افزوده ایجادشده در کشور انجام شود و در این زمینه افزایش عمق ساخت داخل همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.

  ضرورت ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخلی

 وصالی غمصری در ادامه با اشاره به موضوع قیمت و کیفیت محصولات داخلی گفت: برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی با برندهای خارجی، باید فاصله موجود در برخی استانداردها کاهش پیدا کند.

 وی افزود: تولیدکنندگان داخلی باید در حوزه‌هایی مانند رتبه انرژی، استانداردهای ایمنی و کیفیت محصولات، سطح تولیدات خود را ارتقا دهند تا امکان رقابت مؤثرتر با محصولات خارجی فراهم شود.

 مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت خاطرنشان کرد: تداوم رشد تولید داخلی در کنار اصلاح سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت محصولات می‌تواند به تقویت جایگاه صنعت لوازم خانگی کشور و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز بازار منجر شود.

برچسب ها: لوازم خانگی ، واردات
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