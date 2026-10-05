رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اراک گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با دیوار در منطقه کرهرود اراک ۱۲ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد حسین ساوه‌وندرئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اراک گفت: ساعت ۱۱:۲۵ امروز یکشنبه راننده یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد هنگام رانندگی دچار عارضه جسمانی شد و در پی آن، اتوبوس از مسیر منحرف و با دیوار برخورد کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۱۱ نفر از سرنشینان نیز مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه از سوی عوامل اورژانس، به صورت سرپایی مداوا شدند.

ساوه‌وند بیان کرد: راننده اتوبوس نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، برخورد با دیواره
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برخورد اتوبوس واحد با دیوار در اراک ۱۲ مصدوم برجای گذاشت
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برخورد اتوبوس واحد با دیوار در اراک ۱۲ مصدوم برجای گذاشت