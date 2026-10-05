باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به آخرین بررسی‌های اقلیمی اظهار کرد: داده‌های موجود نشان می‌دهد روند افزایش دمای کره زمین در دهه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و عوامل انسانی در کنار عوامل طبیعی، نقش مهمی در تغییرات اقلیمی دارند.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی زمین از دوره پیش از انقلاب صنعتی افزود: اگر تغییرات اقلیمی را از حدود سال ۱۸۵۰ میلادی بررسی کنیم، روند افزایش دما در طول زمان قابل مشاهده است، اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، شتاب گرفتن این روند از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد است.

آگوست ۲۰۲۶؛ گرم‌ترین آگوست تاریخ

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به رکوردهای دمایی اخیر گفت: در ماه آگوست سال ۲۰۲۶ شاهد ثبت بالاترین میانگین دمای این ماه در تاریخ ثبت داده‌های اقلیمی بودیم که نشان‌دهنده تداوم روند گرمایش زمین است.

تاجبخش ادامه داد: افزایش دمای جهانی تنها به ثبت رکوردهای دمایی محدود نمی‌شود و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، سلامت و افزایش رخدادهای حدی جوی داشته باشد.

هشدار درباره تأثیر ال‌نینو بر دمای سال ۲۰۲۷

وی با اشاره به پدیده ال‌نینو اظهار کرد: با توجه به وضعیت این پدیده و اثر آن بر الگوهای دمایی و جوی، پیش‌بینی‌های علمی حاکی از آن است که سال ۲۰۲۷ نیز می‌تواند با دماهای بسیار بالا همراه باشد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: در صورت تداوم شرایط کنونی و تأثیر همزمان گرمایش بلندمدت زمین و ال‌نینو، احتمال ثبت رکوردهای جدید دمایی در سال ۲۰۲۷ وجود دارد و حتی این سال می‌تواند در زمره گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده در تاریخ قرار گیرد.

تاجبخش با تأکید بر نقش فعالیت‌های انسانی در تغییرات اقلیمی گفت: بررسی‌های علمی نشان می‌دهد افزایش سریع دمای زمین در دهه‌های اخیر با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و فعالیت‌های انسانی ارتباط مستقیمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند تقویت نظام پایش و پیش‌بینی، افزایش آمادگی در برابر مخاطرات جوی و اقلیمی و توجه جدی‌تر به مدیریت منابع و کاهش آثار ناشی از گرمایش زمین است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان تأکید کرد: روند کنونی تغییرات اقلیمی ضرورت برنامه‌ریزی و افزایش آمادگی برای مواجهه با پیامدهای گرمایش زمین و رخدادهای حدی آب‌وهوایی را بیش از گذشته نمایان کرده است.