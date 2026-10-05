شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام فرزندآوری ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -وام فرزندآوری یکی از مهم‌ترین حمایت‌های مالی دولت است که با هدف کاهش هزینه‌های معیشتی و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و تحقق سیاست جوانی جمعیت ارائه می‌شود تا آنها در مسیر شروع زندگی با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما مدتی است اعطای این وام به خانواده‌ها با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، بچه ما الان یکساله شده و هنوز وام فرزندآوری را پرداخت نشده است. با این تورم هم که در نظر بگیرید اگر آن وام را سال ۱۴۰۴ پرداخت کرده بودند، خیلی تفاوت بود، تا الان که سال ۱۴۰۵ هم می‌خواهد تمام شود، اما هنوز پرداخت نشده است. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

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برچسب ها: وام ازدواج ، سوژه خبری ، تسهیلات بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۵
سلام وتشکر لطفا درخصوص قیمت گرانی لاستیک خودرو سواری هم رسیدگی شود .
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