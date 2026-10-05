شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت وام ازدواج یک امر مهم در دین اسلام محسوب می‌شود. این موضوع به یکی از چالش‌های جدی برای جوانان تبدیل شده است. شروع زندگی مشترک با تصمیم‌های مهم و هزینه‌های متعددی همراه است؛ به همین دلیل، آگاهی از مبلغ، شرایط مدارک و مراحل ثبت‌نام وام ازدواج می‌تواند مسیر دریافت این تسهیلات را آسان‌تر کند

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، بچه ما الان یکساله شده و هنوز وام فرزندآوری را پرداخت نشده است. با این تورم هم که در نظر بگیرید اگر آن وام را سال ۱۴۰۴ پرداخت کرده بودند، خیلی تفاوت بود، تا الان که سال ۱۴۰۵ هم می‌خواهد تمام شود، اما هنوز پرداخت نشده است. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

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