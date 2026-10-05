شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت وام ازدواج یک امر مهم در دین اسلام محسوب می‌شود. این موضوع به یکی از چالش‌های جدی برای جوانان تبدیل شده است. شروع زندگی مشترک با تصمیم‌های مهم و هزینه‌های متعددی همراه است؛ به همین دلیل، آگاهی از مبلغ، شرایط مدارک و مراحل ثبت‌نام وام ازدواج می‌تواند مسیر دریافت این تسهیلات را آسان‌تر کند
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، بچه ما الان یکساله شده و هنوز وام فرزندآوری را پرداخت نشده است. با این تورم هم که در نظر بگیرید اگر آن وام را سال ۱۴۰۴ پرداخت کرده بودند، خیلی تفاوت بود، تا الان که سال ۱۴۰۵ هم می‌خواهد تمام شود، اما هنوز پرداخت نشده است. خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: وام ازدواج ، سوژه خبری ، تسهیلات بانکی
خبرهای مرتبط
نگرانی زوجین از تاخیر در پرداخت وام ازدواج
گلایه زوجین از تاخیر در پرداخت وام ازدواج
زوجین همچنان در انتظار پرداخت وام ازدواج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر
اصفهان با ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی به استقبال هفته کودک می‌رود
آخرین اخبار
اصفهان با ویژه برنامه‌های متنوع فرهنگی به استقبال هفته کودک می‌رود
برگزاری اردوی جهادی در دهکویه لارستان به روایت تصاویر
بارش شدید باران و طغیان رودخانه در روستای اشکان + فیلم
کمبود امکانات رفاهی بیماران امام خمینی تهران را به دردسر انداخت
فعالیت موکب حوزه علمیه با حضور طلاب و روحانیون کرمانشاه در قرارهای شبانه + فیلم