مختاری گفت: ۱۰ هزار مدرسه کشور به شبکه ارتباطی فیبر نوری متصل شده و حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مدرسه نیز توسط شرکت مخابرات ایران در برنامه اتصال قرار گرفته است.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد؛

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد؛

باشگاه خبرنگاران جوان- وحید مختاری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز دوشنبه در نشست کنترل پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌های لرستان اظهار کرد: سال گذشته حدود پنج هزار مدرسه در برنامه اتصال به شبکه ارتباطی قرار داشت که این تعداد اکنون به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مدرسه رسیده است.

وی افزود: در مجموع بیش از ۱۰ هزار مدرسه کشور به شبکه ارتباطی متصل شده‌اند و روند اجرای این طرح از برنامه زمان‌بندی جلوتر است، با این حال هدف‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتصال همه مدارس کشور به شبکه است.

مختاری تاکید کرد: اپراتور‌ها باید در مناطقی که امکان ارایه خدمات فیبرنوری وجود دارد، بدون توجه به مرزبندی ها، برای اتصال مدارس اقدام و در سریع‌ترین زمان ممکن سرویس مدرسه را برقرار کنند.

وی ادامه داد: در مناطقی که چند اپراتور امکان ارایه خدمت دارند، اولویت با اپراتوری است که بتواند سریع‌تر سرویس را برقرار کند که برای تسریع در این روند نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین بر ضرورت تعیین اولویت مدارس از سوی آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: مدارسی که محل برگزاری امتحانات نهایی هستند یا شرایط ویژه‌ای دارند، باید در اولویت اتصال قرار گیرند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان در ادامه این نشست گفت: از مجموع ۳۳ شهر استان، اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها در ۲۴ شهر ابلاغ شده که عملیات اجرایی در ۱۹ شهر به پایان رسیده و پنج شهر نیز در دست اجراست.

پروژه فیبرنوری در ۲۴ شهر لرستان ابلاغ شده است

شهاب حیدری اظهار کرد: از مجموع ۳۳ شهر استان، تاکنون پروژه فیبرنوری در ۲۴ شهر ابلاغ شده و عملیات اجرایی در ۱۹ شهر به طور کامل به پایان رسیده است.

وی افزود: عملیات اجرایی در پنج شهر دیگر نیز در حال انجام است و برای ۹ شهر باقی‌مانده هنوز ابلاغیه اجرای پروژه صادر نشده که تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان هدف از برگزاری این نشست را رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه فیبرنوری عنوان کرد و گفت: بخشی از مسایل موجود مربوط به فرآیند اجرا و هماهنگی میان اپراتور‌ها و شهرداری‌هاست که در این نشست بررسی می‌شود.

حیدری ادامه داد: صدور مجوز‌های لازم از سوی شهرداری‌ها و موضوعات ترافیکی از جمله مواردی است که می‌تواند بر روند اجرای عملیات تاثیرگذار باشد که تلاش می‌شود اجرای پروژه با بررسی و رفع این موانع، با سرعت بیشتری دنبال شود.