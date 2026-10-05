باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی رولر اسکی کشورمان در نخستین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در ماده سوپراسپرینت ۲۰۰ متر با کسب مدال برنز مردان، ثبت بهترین زمان بانوان و حضور هر دو بانوی ایران در جمع هشت نفر برتر آسیا، آغاز درخشانی را رقم زد.

در بخش مردان، علیرضا نظری‌زاده با عبور از مراحل حذفی به فینال راه یافت و با کسب مقام سوم، مدال ارزشمند برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا را برای کشورمان به ارمغان آورد.

دانیال ساوه‌شمشکی، دیگر نماینده کشورمان نیز با ثبت زمان ۲۵.۷۰ ثانیه در جایگاه هجدهم آسیا قرار گرفت.

در بخش بانوان، عاطفه صالحی با ثبت زمان ۲۶.۶۵ ثانیه، بهترین زمان در میان تمامی ۲۱ شرکت‌کننده را به نام خود ثبت کرد و به‌عنوان یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی راهی مراحل بعد شد. صالحی تا نیمه‌نهایی پیش رفت، اما با وجود شایستگی و در نخستین تجربه حضور خود در چنین سطحی از رقابت‌های آسیایی، از راهیابی به فینال بازماند. با این حال، ثبت بهترین زمان مسابقات در نخستین حضور آسیایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای وی و رولر اسکی بانوان ایران است.

ساحل تیر، دیگر بانوی ملی‌پوش ایران نیز با صعود به مرحله نیمه‌نهایی در جمع هشت ورزشکار برتر آسیا قرار گرفت تا هر دو نماینده بانوان کشورمان در نخستین حضور خود به جمع هشت نفر برتر قاره راه یابند.

کسب مدال باارزش برنز آسیا، ثبت بهترین زمان بانوان و حضور دو بانوی کشورمان در جمع هشت نفر برتر، آن هم در نخستین تجربه حضور در این رقابت‌ها، شروعی امیدبخش برای رولر اسکی کشورمان در سطح قاره و نویدبخش آینده‌ای درخشان برای این رشته است.